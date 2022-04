PSG Mercato : Accord pour prolongation ? Mbappé lâche un signe fort

Publié par JEAN-LUC D le 10 avril 2022 à 20:18

PSG Mercato : Le Paris SG a-t-il trouvé un accord avec Kylian Mbappé pour une prolongation ? Il s’est fendu d’une déclaration fracassante sur son futur.

PSG Mercato : Kylian Mbappé lâche une bombe après Clermont

Auteur d’une nouvelle prestation étincelante couronnée par un triplé samedi soir sur le terrain de Clermont Foot, Kylian Mbappé a lâché une petite phrase qui en dit long sur son avenir avec le Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’international français de 23 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail en faveur des Rouge et Bleu et la presse espagnole l’annonce en boucle au Real Madrid depuis des mois. Seulement, le principal concerné assure qu’il n’a pas encore arrêté de décision quant à la suite de sa carrière. Et hier soir, Mbappé a encore semé un peu plus de doute dans l’esprit des socios madrilènes en donnant rendez-vous au public de Clermont qui l’a applaudi après sa performance contre les hommes de Pascal Gastien.

« J'ai bien aimé la ville de Clermont, peut-être que je reviendrai ! », a lâché l’ancien avant-centre de l’AS Monaco dans des propos rapportés par le journal régional La Montagne. Mbappé aurait-il déjà bouclé sa prolongation avec le Paris SG au point d’envisager un retour au stade Gabriel Montpied la saison prochaine ? En tout cas, la direction du club de la capitale pousse dans ce sens.

PSG Mercato : Le Qatar propose du lourd pour retenir Kylian Mbappé

En effet, d’après les informations recueillies par le journaliste Guillem Balague, proche de Lionel Messi, pour retenir Kylian Mbappé encore deux saisons, le Paris Saint-Germain lui proposerait un salaire de 75 millions d’euros par saison, soit un total de 150 millions d’euros. Toujours selon la même source, le PSG serait également disposé à lui concéder le contrôle à 100% des droits liés à son image. Une grande première pour un footballeur. Une proposition qui ferait désormais réfléchir Mbappé puisque le Real Madrid ne lui offrirait que 30 millions d’euros annuels pour signer.

Affaire à suivre donc…