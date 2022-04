PSG Mercato : Prolongation au Paris SG ? Accord verbal pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 13 avril 2022 à 07:05

PSG Mercato : Qui aura le dernier mot pour Kylian Mbappé entre le PSG et le Real Madrid ? La guerre des scoops se poursuit dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid se rapproche du Paris SG

Alors que la presse hexagonale a récemment évoqué un revirement pour Kylian Mbappé avec une prolongation en faveur du Paris Saint-Germain, l’international français de 23 ans se rapprocherait finalement du Real Madrid. Dans sa bataille de titan avec le club parisien, le leader du championnat espagnol aurait fait un effort important pour se rapprocher des chiffres sortis par les dirigeants qatariens pour tenter de convaincre l’enfant de Bondy. En effet, selon Gianluca Di Marzio, les Merengues proposeraient désormais à Mbappé d’émarger à 50 millions d’euros par saison durant cinq ans.

Mieux, une prime à la signature de 100 millions d’euros attendrait également le champion du monde 2018 dans la Maison-Blanche. L’offre du club madrilène se serait donc alignée sur celle du PSG, mais sur cinq ans au lieu de deux pour le vice-champion de France en titre. Nasser Al-Khelaïfi proposant à Kylian Mbappé de parapher un nouveau bail à Paris jusqu’en juin 2024 pour 150 millions d’euros. Un contrat de courte durée comme souhaité par la famille Mbappé. Et les efforts des Madrilènes seraient sur le point de faire mouche dans ce dossier.

PSG Mercato : Affaire réglée pour Kylian Mbappé

Selon Gianluca Di Marzio, spécialiste mercato pour Sky Italia, Kylian Mbappé aurait demandé des garanties sportives au Real Madrid, avec notamment un renouvellement de l’effectif. Mais dans l’ensemble, le club espagnol aurait franchi un cap avec un accord verbal arraché au numéro 7 du Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée par le consultant Álvaro Benito, qui assure que « l’affaire est réglée » entre Mbappé et le Real Madrid.

« Le sentiment est que c’est une affaire réglée : s’il avait eu l’intention de renouveler, nous l’aurions su depuis longtemps. Mon nez me dit que c’est une affaire réglée et qu’on va avoir Mbappé en blanc la saison prochaine. Quelle paire il va former avec Benzema. Pour moi, ce serait une surprise s’il restait à Paris », a expliqué le journaliste espagnol sur le plateau de La Cadena SER.

Affaire à suivre donc…