PSG Mercato : La date de la grande annonce de Mbappé enfin connue ?

PSG Mercato : Entre le Paris SG et le Real Madrid, où va jouer Kylian Mbappé la saison prochaine ? L’attaquant parisien devrait bientôt annoncer sa décision.

PSG Mercato : Mbappé n’annoncera pas sa décision avant le 21 mai

Au micro de Sky Sports, Leonardo a profité du 10e titre de champion de France du Paris Saint-Germain pour lancer un petit tacle subtil au Real Madrid au sujet de l'avenir de Kylian Mbappé, samedi soir, au Parc des Princes. « À Madrid, ils sont sûrs depuis trois ans que Mbappé va signer au Real. Peut-être qu’ils sont trop sûrs de ça… », a ironisé le directeur sportif du club de la capitale avant d’afficher son optimisme sur Canal+ concernant une possible prolongation de l’international français de 23 ans.

« Kylian est encore dans une réflexion, je pense qu’il réfléchit, il y a une possibilité qu’il reste, mais je pense qu’il est dans une réflexion (…) Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre », a précisé le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi. Mais ce lundi, la presse espagnole assure que le champion du monde 2018 a d’ores et déjà pris sa décision concernant son avenir. En effet, selon le journal Marca, Kylian Mbappé ne donnera pas sa réponse avant le 21 mai, date de fin de la saison en Ligue 1. Une décision portée par respect pour le Paris SG, et le Real Madrid serait au courant de cette décision, ce qui serait la raison pour laquelle le club espagnol ne s'inquiète pas malgré les déclarations des dirigeants parisiens.

PSG Mercato : Le Real Madrid confiant pour Kylian Mbappé

D’après le quotidien madrilène, Florentino Pérez et les siens sont sereins dans le dossier Kylian Mbappé. Marca explique que la direction de la Maison Blanche ne s’occupe même pas des sorties médiatiques des décideurs du Paris Saint-Germain sur l’avenir de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco. Convaincus d’avoir déjà tout réglé avec le clan Mbappé, les Merengues s’activent en ce moment sur d’autres affaires comme Aurélien Tchouaméni et Antonio Rüdiger.

Le média ibérique confirme l’accord verbal entre le Real Madrid et le numéro 7 du PSG en vue d’une arrivée libre à l’issue de la saison. De son côté, le journal AS indique que le Real Madrid s’apprête à recevoir la famille Mbappé conduite par sa mère Fayza Lamari, qui vient de rencontre les propriétaires qataris du Paris SG. Avant cette rencontre, le Real serait très confiant concernant le dénouement de ce feuilleton. Toutefois, il faudra patienter jusqu’au 21 mai prochain, date de la dernière journée de Ligue 1, pour connaître la décision du partenaire de Lionel Messi.