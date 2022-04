PSG Mercato : Mbappé va signer, Leonardo lâche un indice de taille

Publié par JEAN-LUC D le 24 avril 2022 à 15:17

PSG Mercato : Selon la presse espagnole, le Real Madrid a déjà bouclé l’arrivée de Kylian Mbappé. Leonardo s’est exprimé sur l’attaquant du Paris SG.

PSG Mercato : Leonardo ironise sur l’assurance du Real pour Mbappé

Le Paris Saint-Germain travaille en silence sur le dossier Kylian Mbappé. Et la dernière sortie de Leonardo laisse à tomber que le dénouement de cette affaire pourrait réserver bien des surprises en Espagne. En effet, alors que les médias ibériques annoncent depuis des mois que l’affaire est déjà dite entre l’attaquant de 23 ans et le Real Madrid, le directeur sportif du Paris Saint-Germain ne s’est pas empêché d’ironiser sur cette assurance insolente de Florentino Pérez et les siens.

« Ça fait trois ans à Madrid qu'ils sont sûrs que Kylian finira par jouer au Real Madrid. Et peut-être... peut-être qu'ils sont trop sûrs d'eux », a déclaré Leonardo, samedi soir, au micro de Canal+, après le match nul entre le PSG et le RC Lens (1-1). Pour le dirigeant brésilien, rien n'est encore joué pour l’avenir de Mbappé et le Paris SG conserve encore toutes ses chances de garder son joyau français.

PSG Mercato : Leonardo confirme les négociations de Doha

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas fait son choix entre prolonger avec le Paris Saint-Germain ou rejoindre gratuitement le Real Madrid à l’issue de la saison. Du côté de la capitale française, la direction parisienne espère parvenir à convaincre l’ancien avant-centre de l’AS Monaco de rester encore une ou deux saisons de plus.

D’ailleurs, l’émir du Qatar, propriétaire du PSG, s’est personnellement invité dans les discussions puisqu’il reçoit depuis ces derniers jours les représentants du joueur à Doha. Après le titre de champion de France obtenu après le match de samedi soir contre le Racing Club de Lens, Leonardo a confirmé les pourparlers avec la famille Mbappé au Qatar.

« Oui, il y a des discussions à Doha, on se rencontre. Les discussions avec Kylian, je pense qu’il y en a toujours eu. Kylian parle avec nous aussi, il y a une communication constante, il est encore en réflexion, il voit tout. Je pense qu’il y a une possibilité qu’il reste », a expliqué le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi avant d’évoquer la fin de contrat du champion du monde 2018. « Ok, le contrat va s’achever, il y a une possibilité qu’il parte, mais je pense qu’il est vraiment dans une réflexion. Avec ou sans lui la saison prochaine, ça change tout », a précisé Leonardo.

Affaire à suivre donc…