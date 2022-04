Real Madrid Mercato : Après Mbappé, Tchouaméni proche de signer !

Publié par Thomas le 14 avril 2022 à 19:20

Real Madrid Mercato : Objectif principal des Merengues au milieu, Aurélien Tchouaméni aurait donné son feu vert à Florentino Pérez pour un transfert.

Real Madrid Mercato : Tchouaméni choisit de rejoindre Ancelotti

Le mercato estival promet d’être très agité en Espagne. Alors que de nombreuses sources annoncent une arrivée cet été de Kylian Mbappé au Real Madrid, l’actuel leader de Liga pourrait faire coup double chez les Bleus, en enrôlant un autre joyau tricolore, Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain de l’AS Monaco est courtisé depuis de longs mois par plusieurs écuries en Europe, dont le PSG et Manchester United. Si Leonardo a érigé le jeune français comme sa priorité estivale, le Monégasque aurait déjà tranché pour son avenir, qui s’écrirait loin de la capitale française.

Comme le révèle le journaliste Andrés Onrubia, Aurélien Tchouaméni aurait choisi de rejoindre l’écurie madrilène cet été après une offensive concrète de Florentino Pérez sur le dossier. Considéré comme l’un des tous meilleurs à son poste, l’ancien Bordelais devrait quitter le Rocher cet été pour pas mois de 65 millions d’euros. Si le Paris SG se montrait entreprenant financièrement, le joueur de 22 ans avait finalement annoncé vouloir expérimenter un nouveau championnat, réduisant à néant les espoirs Rouge et Bleu.

Une opération presque bouclée

Sous contrat jusqu’en juin 2024 à l’AS Monaco, l’international français ne peut officiellement converser avec les clubs étrangers mais voit chaque semaine ses représentants s’entretenir avec les dirigeants de grands clubs. D’après le journaliste, les négociations avec le Real Madrid avancent bien et un accord total serait proche d’être trouvé. Les deux parties doivent néanmoins s’accorder sur le prix du transfert, que l'AS Monaco évalue à plus de 65 millionsd'euros. Une somme que le Real essaye de négocier malgré l’intransigeance des dirigeants monégasques. Une belle signature qui se profile donc pour Carlo Ancelotti et les siens, qui attendent en parallèle, l’officialisation du transfert de Kylian Mbappé.

De son côté, le Paris Saint-Germain pourrait se rabattre sur le dossier Paul Pogba, qui serait enclin à rejoindre l’écurie francilienne à la fin de son contrat à Manchester United. La piste Milinkovic-Savic est également à l'étude au PSG.