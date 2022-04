LOSC Mercato : Une énorme piste en Turquie pour renforcer la défense

Publié par Thomas G. le 29 avril 2022 à 09:56

LOSC Mercato : Après la saison compliquée du LOSC, les dirigeants lillois veulent entamer un nouveau cycle, ils auraient ciblé un latéral gauche.

LOSC Mercato : Lille prospecte dans le championnat turc

Cet hiver, Reinildo a quitté Lille pour rejoindre l’Atlético Madrid. Le départ de l’international mozambicain a laissé des traces. Les dirigeants ne sont pas satisfaits des deux latéraux actuels, Gabriel Gudmundsson et Domagoj Bradarić.

Ainsi, les dirigeants lillois se seraient positionnés sur une pépite du championnat turc. Olivier Létang a envoyé un émissaire pour superviser le match entre Galatasaray et Altay SK. Le latéral gauche Kazımcan Karataş a été supervisé. L’objectif est de rééditer la même stratégie qu’avec Zeki Çelik. L’international turc avait été supervisé puis recruté par le LOSC. Depuis, il est devenu incontournable chez les Dogues. Le jeune Kazımcan Karataş (19 ans) devrait quitter son club formateur cet été. En effet, Altay SK est en grande difficulté dans le championnat turc. Le club va descendre en deuxième division. Une aubaine pour les Lillois qui pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines. Néanmoins, ils devront faire face à la concurrence de Trabzonspor qui est également intéressé. Zeki Çelik et Burak Yilmaz pourraient bientôt accueillir un nouveau compatriote dans le Nord.

Le LOSC va entamer un nouveau cycle

La vague de départs au LOSC va obliger les Lillois à recruter. Les Dogues vont cibler des jeunes joueurs à fort potentiel. En plus de Kazımcan Karataş, Lille s’intéresse au jeune espoir belge Samy Tory. En parallèle, il va devoir remplacer Sven Botman et Jonathan David qui vont quitter le club cet été. Ces ventes devraient rapporter plus de 80 millions d’euros au club. Olivier Létang souhaite toujours éponger la dette de 156 millions d’euros. Ainsi, l’objectif du mercato du LOSC sera de vendre à prix forts et d’acheter des jeunes joueurs à bas prix. Le club a déjà bouclé la venue de Akim Zedadka qui arrivera libre en provenance de Clermont. Enfin, en championnat, le LOSC espère retrouver le podium dès la saison prochaine.