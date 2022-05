OM Mercato : Déjà une piste pour la succession de Sampaoli

Publié par Ange A. le 02 mai 2022 à 08:10

OM Mercato : L’avenir de Jorge Sampaoli incertain avec Marseille ?

L’Olympique de Marseille a essuyé un deuxième revers ce dimanche. L’OM a été battu (0-3) à l’Orange Vélodrome par l’Olympique Lyonnais. Il s’agit d’une mauvaise nouvelle avant la réception jeudi prochain de Feyenoord en demi-finale retour de la Conference League. Alors que le club phocéen semble bien parti pour retrouver la Ligue des champions la saison prochaine, l’avenir de Jorge Sampaoli serait incertain. Malgré les résultats, le technicien argentin est critiqué pour sa gestion d’Arkadiusz Milik et Steve Mandanda. Deux cadres loin d’être titulaires aux yeux de leur entraîneur. Pour Le Journal du Dimanche, le successeur d’André Villas-Boas pourrait finir par prendre la porte en raison de ses choix. Le journal croit savoir que le président marseillais aurait déjà une idée en cas de départ de son entraîneur.

Marcelino sur la short-list de Longoria

Ancien de La Liga, Pablo Longoria en pincerait pour Marcelino García Toral. Le technicien de 56 ans officie du côté de l’Athletic Bilbao, vainqueur ce dimanche de l’Atlético Madrid (2-0). Le coach espagnol n’a pas encore renouvelé son contrat avec le club basque. Celui-ci expire en juin prochain. Si sa situation demeure inchangée, Marcelino pourrait donc quitter Bilbao. Le technicien asturien est un vieux briscard du championnat espagnol.

Outre l’Athletic, Marcelino a également officié à Séville, Valence et Villarreal. Il compte une Supercoupe d’Espagne et une Copa del Rey dans sa besace. En fin de contrat, il reste maintenant à savoir si le compatriote de Pablo Longoria serait tenté par un premier défi à l’étranger. Un challenge à l’Olympique de Marseille qui ne sera possible qu’en cas de départ de Jorge Sampaoli, encore sous contrat jusqu’en juin 2023. L’Argentin était arrivé à l’OM en mars 2021 en provenance de l’Atlético Mineiro (Brésil).