RC Lens Mercato : Le RCL et l'OL à la lutte pour un serial buteur

Publié par Dylan le 04 mai 2022 à 18:05

RC Lens Mercato : Déjà courtisé par l'OL et le Montpellier HSC, un attaquant égyptien serait entré dans la short-list du RCL pour cet été.

RC Lens Mercato : Une troisième recrue après Poreba et Cabot ?

Le RC Lens a définitivement lancé son mercato estival. Alors que deux recrues sont attendues avec le milieu polonais Lukasz Poreba du Zaglebie Lubin (Pologne), et le piston droit angevin Jimmy Cabot, le RCL se pencherait désormais sur le cas Mostafa Mohamed. L'attaquant égyptien de Galatasaray a signé 6 buts et délivré 3 passes décisives cette saison en Süper Lig, soit un ratio légèrement plus faible que celui de l'année dernière avec 8 buts en 16 matches dans le championnat turc. Une régularité qui plaît au club nordiste.

Mais le RC Lens n'est pas le seul club de Ligue 1 attentif aux performances de Mostafa Mohamed. Selon les informations de Foot Mercato et d’Ayhan Şensoy de Habertürk, reprises par les médias locaux turcs, le Montpellier HSC et l' OL seraient interessés par le buteur de 24 ans. L' Olympique Lyonnais voudrait, entre autre, palier le possible départ de son attaquant Moussa Dembélé.

Une offre à 7 millions d'euros, pas plus

De son côté, Mostafa Mohamed aurait clairement exprimé son souhait de partir aux médias locaux, et le championnat français ne le laisserait pas insensible. L’international égyptien aurait demandé à son représentant de lui trouver un nouveau point de chute, après avoir notamment perdu sa place au profit de Bafétimbi Gomis. Le directeur sportif de l' Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou, est même allé jusqu'à le superviser en mars, lors du match Galatasaray-Besiktas comptant pour la 29e journée de Süper Lig.

Annoncé l’hiver dernier du côté de Saint-Etienne ou encore des Girondins de Bordeaux, Mostafa Mohamed pourrait donc finalement rejoindre le RC Lens. Le club nordiste souhaiterait l'obtenir pour 7 millions d'euros maximum, alors que le joueur serait estimé à 6 ou 7 millions d'euros.