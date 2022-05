RC Lens Mercato : C'est fait ! Une première recrue arrive au RCL

Publié par Thomas G. le 03 mai 2022 à 10:56

RC Lens Mercato : Les Sang et Or ont finalisé la venue d'un joueur de Ligue 1. L'annonce officielle pourrait être faite aujourd'hui.

RC Lens Mercato : Une première recrue pour le RCL

Après le match nul face à Nantes (2-2), le RC Lens a raté une occasion de s’emparer de la 6e place. Les Lensois ont été distancés dans la lutte pour les places européennes. Ils peuvent désormais préparer la prochaine saison. Ainsi, les dirigeants du RCL ont déjà bouclé la venue d’un premier joueur. Il s’agit de Jimmy Cabot qui devrait s’engager à Lens pour 2,5 millions d’euros. Selon Fabrice Hawkins, l’officialisation du transfert devrait se faire ce mardi. Le milieu de 28 ans pourrait être le successeur de Jonathan Clauss en cas de départ de l’international français. Jimmy Cabot va connaître sa quatrième expérience en Ligue 1 après être passé par l’ESTAC, le FC Lorient et Angers SCO. Il compte 100 matches de Ligue 1 à son actif.

Les Sang et Or ont donc déjà commencé à préparer le prochain mercato. Les dirigeants lensois veulent offrir un effectif plus étoffé à Franck Haise. Après la très bonne saison lensoise, de nombreux joueurs devraient être convoités. Les dirigeants travaillent en amont pour ne pas être démunis la saison prochaine. Par ailleurs, les Angevins ont la cote, puisque les Lensois sont également intéressés par Thomas Mangani.

L’Europe toujours en ligne de mire

Les hommes de Franck Haise sont à deux points de la 6e place, occupée par le RC Strasbourg. Si l'OGC Nice (actuellement 5e) finit dans les cinq premiers et qu’il remporte la Coupe de France, alors la 6e place sera européenne. Il y a donc encore un espoir pour les Lensois. La coupe d’Europe serait un argument de taille pour conserver leurs meilleurs éléments. Des joueurs comme Cheick Doucouré, Seko Fofana ou encore Jonathan Clauss pourraient ainsi rester dans le Nord une saison de plus. Enfin, l’objectif des Lensois en cette fin de saison sera de finir le plus haut possible. D’autant plus que le RCL peut finir devant le rival lillois.