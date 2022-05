PSG Mercato : Nouveau désaccord de taille entre Mbappé et le Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 16:30

PSG Mercato : En négociations avec les dirigeants du Paris SG pour prolonger son contrat, Kylian Mbappé aurait une nouvelle exigence sur sa situation.

PSG Mercato : Kylian Mbappé met la pression pour les Trophées UNFP

Nommé pour le trophée de « meilleur joueur de Ligue 1 », Kylian Mbappé entend bien être présent à la cérémonie de distinction de l’UNFP le 15 mai prochain, à 21 heures. Comme évoqué mercredi, le Paris Saint-Germain ne pourra pas être présent à l'évènement récompensant les acteurs du championnat, en raison d'une tournée promotionnelle au Qatar d'une durée de deux jours. Très attaché à cette soirée de remise de prix, l'attaquant du PSG ne compte pas manquer l’édition de cette saison, selon les informations de RMC Sport.

« Kylian Mbappé veut participer à la cérémonie des Trophées UNFP, organisée le 15 mai prochain au Pavillon Gabriel (Paris). Mais à cette date, le PSG a prévu un stage au Qatar (15 et 16 mai) et ne souhaite pas, pour l’instant, s’y rendre sans sa star française. Des discussions ont été engagées entre le joueur et le club. Mais le Français a fait savoir qu’il voulait vraiment être présent pour cette remise de prix où il est nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison », a expliqué le journaliste Loïc Tanzi. En attendant le dénouement des négociations entre la direction du PSG et Mbappé, l’UNFP a fait savoir son mécontentement au club de la capitale.

PSG Mercato : L'UNFP très en colère contre le Qatar

La décision du Paris Saint-Germain de se rendre à Doha les 15 et 16 mai n’est pas vraiment du goût de tout le monde en France. Notamment du côté de l’Union National des Footballeurs Professionnels, qui organise sa cérémonie de remise de trophées des meilleurs joueurs et entraîneurs de la saison des différents championnats français.

« On a appris cette absence avec beaucoup de désappointement il y a 48 heures. Nous sommes déçus. Nous sommes en discussion pour que Mbappé soit là avec le PSG, mais il y a peu d’espoirs. Nous tenterons au moins de monter un duplex. Mais on peut regretter la manière dont ça se passe, car la date est connue depuis longtemps. C’est un peu gênant », a réagi Philippe Piat, président de l’UNFP, dans les colonnes du quotidien Le Parisien. En pleines négociations avec le PSG pour une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Kylian Mbappé mettrait la pression à la direction parisienne pour assister à cette cérémonie. Une requête qui pourrait de fait être acceptée par le club francilien.