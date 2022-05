Stade De Reims Mercato : Man United se lance sur un joyau du SDR

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 16:35

Stade De Reims Mercato : L'une des révélations de la saison rémoise ne devrait pas s'éterniser en Champagne et a récemment vu Man United se lancer à ses trousses.

Stade Reims Mercato : Une pepite du SDR intéresse Manchester United

Véritable révélation de la saison à Reims, l'attaquant Hugo Ekitike affole les plus grands cadors d'Europe et est récemment entré dans la shortlist de Manchester United. Le futur entraîneur Erik ten Hag apprécierait le profil de l’attaquant rémois, également visé par le PSG et le Borussia Dortmund. Jean-Pierre Caillot s’est d'ailleurs récemment exprimé sur l’avenir de son protégé. « Hugo a un bon de sortie et il va probablement partir. Je n'ai pas un grand club qui n'est pas venu aux renseignements », a déclaré le président du Stade de Reims.

La première saison du rémois est impressionnante, Hugo Ekitike a inscrit 9 buts en 21 matchs. Bien que blessé aux ischio-jambiers depuis février, l’attaquant de 19 ans voit sa cote augmenter semaine après semaine. Cet hiver déjà, Newcastle avait failli recruter le joueur pour 35 millions d’euros. À l’heure actuelle, l’attaquant du Stade de Reims privilégierait un départ en Premier League malgré un intérêt du Paris Saint-Germain.

Contrat rempli pour le Stade de Reims

Les Hommes d’Oscar Garcia n’ont plus rien à jouer depuis la victoire à Lorient, avec 43 points au compteur le maintien est assuré. Les coéquipiers d’Hugo Ekitike seront les arbitres de la course à l’Europe et du maintien. Pour ses trois derniers matchs, le Stade de Reims recevra le RC Lens et l’OGC Nice entrecoupé d'un déplacement à Saint-Etienne. En parallèle, le club champenois a commencé à préparer son mercato avec la prolongation du capitaine Yunis Abdelhamid et les signatures en pro des jeunes Naim Byar et Valentin Atangana Edoa.