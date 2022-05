OL Mercato : Une signature en attaque bientôt bouclée à Lyon !

Publié par Jules le 09 mai 2022 à 19:35

OL Mercato : Alors que les jeunes du club ont remporté la Gambardella ce week-end, plusieurs d'entre eux vont devoir faire un choix très bientôt concernant leur avenir.

OL Mercato : Un jeune en passe de signer à Lyon

Victorieux de la Gambardella samedi contre Caen après une séance de tirs au but, les jeunes de l' Olympique Lyonnais vont devoir revenir à la réalité et commencer à se pencher sur leur avenir. En fin de contrat chez les Gones à l'issue de la saison, certains jeunes de l'Académie lyonnaise sont amenés à faire un choix crucial ces prochaines semaines. Et parmi les noms qui animent le plus d'intérêt dans le Rhône, figure notamment celui de l'attaquant Yannis Lagha. Le prometteur joueur de 17 ans devrait en effet signer un premier contrat avec son club formateur très prochainement à en croire les informations de Loïc Tanzi, journaliste à RMC Sport.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, notamment en Allemagne, la pépite rhodanienne devrait poursuivre son aventure à l' OL avec, comme objectif, sa première apparition avec le groupe pro la saison prochaine. En effet, le capitaine de l'équipe U18 algérienne n'a pas encore connu le bonheur de porter les couleurs de son club formateur. Auteur de 2 buts en 3 matchs lors de la campagne victorieuse des Gones en Gambardella, il est l'un des artisans du succès de la formation lyonnaise.

OL Mercato : Plusieurs départs à prévoir

Si l'équipe professionnelle est à la peine en Ligue 1, tout semble aller pour le mieux chez les sections féminines et jeunes. Néanmoins, un bon nombre de vainqueurs de la Gambardella cette saison pourrait partir dès cet été après l'expiration de leur contrat stagiaire avec l' OL.

Toujours d'après Loïc Tanzi, c'est le cas d'Artyon Ramaj (2004), jeune milieu offensif qui serait à l'essai du côté du Portugal pour tenter de trouver un club avec lequel signer son premier contrat professionnel. Même chose pour Al Amin Aïd (2004), qui ne sera pas retenu par l' Olympique Lyonnais et qui intéresse plusieurs clubs. Le Servette, en Suisse, se serait déjà positionné pour récupérer le jeune milieu de terrain lyonnais. De quoi annoncer du mouvement chez les jeunes Gones ces prochains mois.