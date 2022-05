OL Mercato : Lyon boucle la signature d'une légende tricolore !

Publié par Thomas le 09 mai 2022 à 11:35

OL Mercato : Institution en France et en Europe pour sa section féminine, l'Olympique Lyonnais a bouclé ce lundi la signature d'une légende.

OL Mercato : Wendie Renard signe pour 4 saisons à Lyon

Leader incontestée de D1 Arkema et qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera samedi à Turin, l’Olympique Lyonnais rayonnent sur le football féminin. Considéré comme l’un, si ce n’est le meilleur club de la planète, l’entité rhodanienne redore le blason des Gones, entaché cette saison par le très mauvais bilan de Peter Bosz et les siens chez les hommes. Désireux de parfaire son hégémonie sur la scène européenne sur le long terme, le club de Jean-Michel Aulas a bouclé ce lundi une magnifique signature.

Comme annoncé par l’ OL sur ses réseaux sociaux, les dirigeants ont bouclé la prolongation de contrat de leur star en défense, Wendie Renard. La Martiniquaise, incontournable chez les Gones comme en Équipe de France, a paraphé un nouveau bail de 4 ans à l’Olympique Lyonnais, la liant au club jusqu’en 2026. Capitaine de l’équipe emmenée par Sonia Bompastor mais également joueuse la plus capée de l’histoire, Wendie Renard s’inscrit davantage dans la légende lyonnaise avec cette prolongation.

Une figure du football féminin toujours prolifique

Débarquée en 2006 dans la cité des Gaules, quittant alors son île natale, Wendie Renard peut se targuer d’avoir remporter 31 titres avec l’ OL, dont 14 championnats de France et 7 Ligues des Champions féminines. Âgée de 31 ans, la joueuse a disputé 418 rencontres chez les Gones pour 136 réalisations. Un bilan stratosphérique pour une défenseure. Chez les Bleus, Renard s'est également hissée au rang de légende, avec 129 rencontres internationales disputées et un brassard de capitaine qui ne la quitte plus. Ce week-end, elle aura l’occasion d’écrire un peu plus son histoire, en remportant sa 8e LdC en terre italienne, contre le FC Barcelone et son Ballon d’Or, Alexia Putellas.