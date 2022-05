ESTAC Mercato : Un premier départ se dessine à Troyes

Publié par Jules le 12 mai 2022 à 10:25

ESTAC Mercato : Alors que Troyes a presque validé son maintien en Ligue 1, une mauvaise nouvelle vient de tomber pour le club.

ESTAC Mercato : Un jeune très prometteur sur le départ

La saison de l' ESTAC, même si elle avait démarré dans la douleur, pourrait être une réussite. En tant que promu, le club de l'Aube ne visait rien d'autre que le maintien et l'objectif est en passe d'être atteint cette saison. En effet, alors qu'il ne reste que deux rencontres à jouer, Troyes a 6 points d'avance sur l' ASSE, barragiste, et profite d'une différence nettement supérieure à celle des Verts. Sauf cataclysme, les Troyens devraient donc accrocher le maintien.

Néanmoins, tout n'est pas rose dans l'Aube puisque l'actuel 15e de Ligue 1 devrait perdre un joueur très prometteur dès cet été. En effet, Enzo Kost, âgé de tout juste 15 ans va quitter le club. Il s'agit là de la décision du joueur et non d'un commun-accord. Le très jeune défenseur central a refusé deux offres du club dans le cadre d'un contrat stagiaire et se serait déjà engagé avec une autre formation selon Foot Mercato.

ESTAC Mercato : Enzo Kost, un talent en devenir

C'est un véritable coup dur pour le centre de formation troyen qui semblait tenir, avec Enzo Kost, une garantie pour le futur en défense. Âgé de seulement 15 ans, le joueur a évolué une grande partie de la saison avec les U17 nationaux. Même en étant surclassé, l'axial gauche n'a pas manqué de surprendre les observateurs qui voient beaucoup de potentiel dans le joueur formé à l' ESTAC.

Enzo Kost va donc quitter Troyes, c'est une certitude, mais son point de chute reste mystérieux. Il aurait d'ailleurs déjà signé un contrat dans une écurie européenne dont le nom n'a cependant pas été divulgué. Le jeune défenseur quittera l'Aube dès ses 16 ans, en juin, pour rejoindre sa nouvelle équipe. En parallèle, l'équipe de Bruno Irles va tenter de se renforcer en attirant l'international vénézuélien Jackson Porozo au poste de défenseur central.