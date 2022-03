ESTAC Mercato : Troyes fonce sur Jackson Porozo

Publié par Jules le 21 mars 2022 à 14:20

Alors que le club lutte toujours pour son maintien en Ligue 1, l'ESTAC serait en passe de valider l’arrivée de Jackson Porozo pour la saison prochaine.

ESTAC Mercato : Les choses s'accélèrent pour Jackson Porozo

Tandis que l'avenir de l'ESTAC en Ligue 1 est encore loin d'être acté, le club de l'Aube prépare déjà la saison prochaine en interne. Ainsi, Troyes sonde plusieurs championnats européens à la quête d'un bon coup à dénicher. La dernière piste en date mène à Jackson Porozo qui évolue sous les couleurs de Boavista en Liga Portugal Bwin.

À seulement 21 ans, le solide défenseur central d'1m94 s'est imposé comme un titulaire indiscutable dans l'arrière garde portuane cette saison. Par ailleurs, Jackson Porozo dispose d'un expérience internationale avec le Venezuela (2 sélections) et pourrait garnir la défense de l'ESTAC qui manque parfois d'automatisme. Les discussions entre les dirigeants du club et le défenseur vénézuélien auraient d'ailleurs déjà débuté et seraient en bonne voie selon L'Est Eclair.

Un dossier presque bouclée

L'ESTAC, qui évolue désormais sous la bannière du Football City Group, ne manque pas d'argument pour convaincre le jeune défenseur de rejoindre le projet ambitieux du club. Recruté par Boavista en 2020 contre la somme de 500 000€ en 2020, Jackson Porozo pourrait rejoindre Troyes dans les prochaines semaines. Une somme avoisinant les 4 millions d'euros est évoquée pour boucler ce dossier chaud du mercato troyen.

Tandis que Troyes pourrait perdre certains de ses joueurs prometteurs, l'arrivée du jeune défenseur vénézuélien serait une excellente nouvelle pour l'avenir du club. Le joueur de Boavista serait très intéressé à l'idée de rejoindre l'ESTAC et le Football City Group, notamment grâce à la perspective d'évolution au sein du projet. Selon plusieurs sources, le joueur aurait déjà donné son accord pour une arrivée dans l'Aube cet été. Il ne reste désormais plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le club portugais.