Stade de Reims Mercato : Grosse offensive annoncée pour Ekitike

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 09:55

Stade de Reims Mercato : À deux ans de l’expiration de son contrat, Hugo Ekitkite devrait quitter la Champagne cet été pour l'Angleterre.

Stade de Reims Mercato : Départ inéluctable pour Ekitike cet été

Après un début de saison prometteur, Hugo Ekitike a connu un coup d’arrêt en deuxième moitié d’exercice. La faute à des pépins physiques. Il n’a inscrit qu’un seul but depuis la phase retour du championnat. N’empêche qu’il reste le Rémois le plus courtisé sur le marché des transferts. Avec ses dix réalisations et ses trois passes décisives, il est le joueur le plus décisif de Reims. Raison pour laquelle il garde une belle cote sur le marché des transferts. Le longiligne attaquant âgé de 19 ans serait toujours courtisé par Newcastle United selon le Telegraph. Les Magpies avaient déjà formulé une première offre cet hiver. Mais celle-ci avait été repoussée par la direction du SDR comme l’avait indiqué Jean-Pierre Caillot, le président des Stadistes. Selon le journal, Newcastle serait de nouveau prêt à dégainer pour le crack rémois.

Un joli chèque promis à Reims cet été grâce à Ekitike ?

Les Magpies pourraient formuler une offre à hauteur de 35 millions d’euros pour le transfert d’Hugo Ekitike. Depuis l’arrivée de ses nouveaux propriétaires saoudiens, Newcastle United dispose d’une manne considérable pour réaliser un mercato estival XXL. Outre la piste menant à l’attaquant encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Stade de Reims, Newcastle aurait une autre priorité en attaque.

La même source assure que Dominic Calvert-Lewin serait l’autre priorité offensive du pensionnaire de St James Park. Celui-ci vit une saison cauchemardesque avec Everton, 16e de Premier League. Pas épargné par les pépins physiques, l’attaquant anglais n’a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive en 15 matchs cette saison. Pour recruter Calvert-Lewin, la direction de Newcastle serait disposée à miser 50 millions d’euros.