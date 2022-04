Stade de Reims Mercato : En plus d'Ekitike, un autre départ confirmé

Publié par ALEXIS le 27 avril 2022 à 02:29

Stade de Reims Mercato : Le mercato estival du SDR est déjà animé. En plus de Hugo Ekitike, cible du Borussia Dortmund, le départ de Wout Faes est confirmé.

Stade de Reims Mercato : Wout Faes a un bon de sortie, selon Caillot

Meilleur buteur du Stade de Reims, Hugo Ekitike est l’une des cibles du Borussia Dortmund en quête du successeur d’Erling Haaland. Outre le jeune avant-centre formé au SDR, Wout Faes est aussi très courtisé. Impressionnant cette saison avec l’équipe d’Oscar Garcia, le défenseur central de 24 ans a attiré l’attention de prétendants sur lui. À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, le président du Stade de Reims a fait le point sur le prochain marché des transferts, concernant son équipe. Il a confirmé l’intérêt de courtisans pour Wout Faes et a également annoncé son départ de Marne cet été.

« Aujourd'hui, Wout Faes a un bon de sortie. Il devait faire deux ans au Stade de Reims, il les a faits. Il va aller grandir ailleurs, il va passer dans un autre club », a confirmé Jean-Pierre Caillot sur Europe 1, ce mardi. Et pour remplacer le néo-international belge au sein de l’effectif du Stade de Reims, le dirigeant des Rouge et Blanc a déjà tout bouclé. « Comme on anticipe toujours tout, son remplaçant est pratiquement arrêté », a-t-il rassuré, sans dévoiler le nom du remplaçant de Faes.

35 M€, le transfert d'Ekitike repoussé

Le président du Stade de Reims a évoqué le dossier Hugo Ekitike aussi sur la radio. Il a confirmé l’intérêt de plusieurs grands clubs, venus aux nouvelles, et surtout une proposition colossale repoussée pendant le mercato d’hiver. « On a refusé une sollicitation à 35 millions d'euros cet hiver, ce qui est beaucoup d'argent pour un club comme le nôtre », a-t-il avoué. Toutefois, l’été sera la bonne occasion pour le départ de l’avant-centre de 19 ans, auteur de 9 buts en 21 matchs de Ligue 1 cette saison. « Hugo a un bon de sortie et il va probablement partir. Je n'ai pas un grand club qui n'est pas venu aux renseignements », a-t-il annoncé. Pour rappel, la pépite du Stade de Reims traîne une blessure aux ischios depuis février et est toujours indisponible. Sa valeur marchande est estimée à 20 M€.