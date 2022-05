PSG Mercato : Mbappé déjà Madrilène, le Real lâche le dernier indice

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 11:40

PSG Mercato : Les rumeurs poussent de plus en plus Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Et un dernier indice vient confirmer l’avenir du joueur du Paris SG.

PSG Mercato : Mbappé, le Real Madrid affiche toujours sa confiance

C’est la guerre de la communication entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Si en France, le club de la capitale affiche son optimisme sur une prolongation de son meilleur joueur de la saison, les Merengues, eux, restent sereins et assurent que l’enfant de Bondy sera Madrilène cet été. Jeudi soir, le journal Le Parisien a révélé que Mbappé va effectivement s’engager en faveur du club madrilène sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028. Florentino Pérez aurait même donné l’information à des acteurs du marché des transferts ainsi qu’à certains proches du vestiaire de Carlo Ancelotti. Et comme si cela ne suffisait pas, un média catalan a enfoncé le clou dans ce dossier.

PSG Mercato : Des maillots Kylian Mbappé déjà floqués à Madrid

En effet, d’après les indiscrétions recueillies par le Mundo Deportivo, le Real Madrid aurait d’ores et déjà lancé les préparatifs pour la présentation officielle de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le nouveau champion d’Espagne aurait déjà confectionné au moins 20.000 maillots floqués du numéro 7 avec le nom Mbappé. Le Real Madrid s'attend en effet à une demande historique dans ce secteur en cas de signature de la star du PSG dans les prochaines semaines et préfère donc prendre les devants.

Le journaliste Fabrice Hawkins a même confirmé cette tendance sur les réseaux sociaux en indiquant jeudi que « tout indique que Kylian va signer en faveur du Real Madrid cet été. Des moyens considérables ont déjà été déployés pour annoncer sa signature. » Même si en l’état, l'attaquant tricolore n’a encore rien signé, les dirigeants du Real Madrid n’ont pas de doute : le Golden Boy 2017 portera la tunique blanche la saison prochaine.