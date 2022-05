PSG Mercato : Real, un dernier obstacle dans le dossier Mbappé

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 09:33

PSG Mercato : La presse espagnole vient de révéler un obstacle majeur pour Paris et le Real, tous deux à la lutte pour Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Des discussions en cours pour Kylian Mbappé

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin de son épilogue. Les révélations du journal Le Parisien selon lesquelles un accord pour la prolongation du contrat de Mbappé aurait été trouvé avaient rapidement été démenties par Fayza Lamari. Dans un post sur son compte Twitter, la maman de l’attaquant tricolore avait indiqué qu’aucun accord n’avait été conclu avec un quelconque club. Dans sa sortie, elle avait reconnu que des négociations étaient toujours en cours pour décider du meilleur choix pour son fils. Prétendant de longue date de l’attaquant tricolore, le Real Madrid reste serein dans ce dossier malgré la grande menace parisienne. Selon la presse espagnole, un dernier obstacle retarde son transfert au Real.

Un ultime obstacle pour le Real dans ce dossier

Le quotidien El Pais révèle ce dimanche que Kylian Mbappé et son clan sont méticuleux au sujet des droits à l’image. Le journal assure que le joueur et ses représentants n’avaient pas connaissance de l’existence d’une clause de 50% sur les droits à l’image. Un sujet sensible pour l’attaquant parisien et son entourage comme l’a révélé le récent scandale avec un sponsor de l’équipe de France. Pour la source, le buteur du PSG et ses avocats verraient mal que le Real empoche la moitié des rentrées publicitaires que le champion du monde génère.

Pour le reste, Kylian Mbappé semble sur la même longueur d’onde avec le champion d’Espagne en titre. Lequel serait disposé à lui verser une prime à la signature de 180 millions d’euros. Il s’agit du montant que le Real était disposé à verser au Paris Saint-Germain l’été dernier comme indemnité de transfert. Un salaire annuel estimé à 40 millions d’euros annuels attendrait le Bondynois à Madrid.