Stade Rennais Mercato : un crack du SRFC a tranché pour son avenir !

Publié par Dylan le 14 mai 2022 à 15:25

Stade Rennais Mercato : Cinquième de Ligue 1 et quasi-assuré d'une place en Europe la saison prochaine, le SRFC pourra compter sur un de ses cracks.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer ne quittera pas le SRFC cet été

Recruté au Dinamo Zagreb (Croatie) pour renforcer le milieu de terrain rennais cette saison, l'espoir croate Lovro Majer (24 ans) veut rester au SRFC. Présent dans 24 des 36 rencontres de Ligue 1 disputées par le Stade Rennais, il s'est imposé comme une des futures stars au milieu de terrain, en distillant 8 passes décisives et en marquant 5 buts dans le plus grand championnat de France pour sa première saison sous le maillot breton.

Une saison réussie pour le jeune joueur qui aimerait donc rester encore un peu au sein du club dirigé par Bruno Génésio, avant de rejoindre une équipe plus huppée. Lovro Majer a déjà disputé la Ligue Europa (2 matchs avec le Lokomotiva Zagreb durant la saison 2016-2017) et la Ligue des Champions avec le Dinamo Zagreb (14 matchs pour 2 réalisations entre 2019 et 2022), et souhaite également disputer une compétition européenne avec le SRFC.

L'OM voulait recruter Lovro Majer

S'il a tout de suite séduit les dirigeants rennais, il a également plu à d'autres clubs de Ligue 1. En effet, le journal La Provence nous apprend ce samedi que six mois avant de rejoindre les Rouge et Noir, Lovro Majer était pisté par l' OM pour remplacer un certain Morgan Sanson, transféré à Aston Villa. Mais au vu du prix coûteux du joueur de 24 ans (10 millions d'euros), Marseille avait opté pour la solution Olivier Ntcham (Celtic Glasgow). Un choix que le club marseillais regrette depuis.

C'est donc le Stade Rennais qui avait raflé la mise, en payant 12 millions d'euros pour s'offrir les services du jeune croate. Voyant en lui le futur Luka Modric, le SRFC devrait encore le garder sous son aile durant au moins une année de plus. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Lovro Majer veut confirmer sa saison actuelle à Rennes l'année prochaine, avant de franchir un cap avec une équipe plus prestigieuse. Son choix de rester au club cet été devrait soulager tout le club, qui peut encore viser la Ligue des Champions (3 points de retard seulement sur Monaco, 3ème) ou la Ligue Europa (1 point de retard sur Nice, 4ème).