PSG Mercato : Flash, c’est réglé pour Kylian Mbappé à 99% !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2022 à 12:26

PSG Mercato : En attendant la prise de parole de Kylian Mbappé sur son choix entre le Paris SG et le Real Madrid, le maire de Madrid a lâché une bombe.

PSG Mercato : « Le Real Madrid avec Mbappé, c’est fait à 95-99% »

Alors que les médias étrangers annoncent en boucle ces derniers jours que Kylian Mbappé a bien décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid, le Maire de la capitale espagnole a lâché une petite bombe sur ce dossier. Au lendemain d’un dîner entre le Roi d’Espagne Felipe VI et l’émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani, également propriétaire du Paris SG, José Luis Martinez-Almeida a confié à la Cadena Ser, mercredi soir, que Florentino Pérez a quasiment bouclé l’arrivée de la star française de 23 ans.

« Je crois que pour le Real Madrid avec Mbappé, c’est fait à 95-99%. Ça m’en a tout l’air, en tout cas. Mais pour dîner en paix, j’ai dit d’entrée que j’étais supporter de l’Atlético », a expliqué le maire de Madrid après le dîner au palais royal. Pour rappel, Martinez-Almeida avait plaisanté sur cette affaire en affirmant que l’attaquant du PSG allait s’engager en faveur de l’Atlético Madrid. Toutefois, un autre élu, en France, pense le contraire de son homologue espagnol concernant l’avenir du natif de Bondy.

PSG Mercato : Le Maire de Poissy contre-attaque pour Mbappé

Tant que Kylian Mbappé n’aura pas officiellement dévoilé sa prochaine destination entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les spéculations concernant son avenir iront bon train. Karl Olive, ancien journaliste sportif, membre du conseil d’administration de la LFP et proche d’Emmanuel Macron, a enflammé les réseaux ces dernières heures, assurant que le numéro 11 du PSG allait poursuivre l’aventure avec les Rouge et Bleu.

« L’immense Kylian sera au PSG la saison prochaine, on en reparle », a lancé le maire de Poissy sur Twitter mardi soir, avant de supprimer sa publication. Approché par le quotidien Le Parisien, l’entourage du Président de Génération Terrain a indiqué qu’il s’agissait d’une position « purement subjective, réalisée à titre personnel et en aucun cas une information sur l’avenir de Mbappé ». Le feuilleton Mbappé n'est donc pas prêt de s'arrêter de sitôt, alors que le joueur du Paris SG a récemment confié vouloir annoncer sa décision " très bientôt ".