PSG Mercato : Kylian Mbappé, l’exploit de l’émir du Qatar confirmé

Publié par JEAN-LUC D le 07 mai 2022 à 11:40

PSG Mercato : Libre en fin de saison et annoncé tout proche du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait effectivement poursuivre l’aventure avec le Paris SG.

PSG Mercato : Accord confirmé entre Mbappé et le Paris SG

Malgré le démenti de Fayza Lamari, qui a confié à Marca que « l’option numéro un reste le Real Madrid » pour son fils, le clan Kylian Mbappé se serait effectivement rapproché avec l’émir du Qatar en vue d’une prolongation de courte durée au Paris Saint-Germain. Un nouveau bail de deux ans avec une troisième saison en option pour un salaire de 50 millions d’euros annuels et une prime de fidélité de 100 millions d’euros. Ce samedi, François David a confirmé sur les antennes de La Cadena Ser que l’ancien joueur de l’AS Monaco serait effectivement proche de prolonger avec le Paris SG.

« Il n'y a pas encore d'accord, mais Mbappé s'est rapproché du Qatar. Ils se sont mis d'accord sur le chiffre financier de 50 millions d'euros nets par an plus une prime de fidélité de 100 millions. Il n'y a toujours pas d'accord ou de signature, mais Kylian dit maintenant pourquoi pas », a expliqué le journaliste français basé en Espagne avant d’ajouter : « la question du fair-play financier et de la masse salariale ne compte pas pour Doha et l'UEFA ne va pas non plus aller contre le PSG. » À l’instar du quotidien Le Parisien, François David confirme également la durée du futur contrat entre les deux parties.

PSG Mercato : Mbappé prolongé cet été pour partir en 2023 ?

Malgré l’assurance de la presse madrilène, le Paris Saint-Germain serait sur le point de réussir l’exploit de conserver Kylian Mbappé. Selon le journaliste français, l’enfant de Bondy pourrait bel et bien signer un engagement de deux ans avec la promesse d’un départ à l’été 2023 ou 2024. « Le contrat est de deux saisons. Avec l'accord, Mbappé pourrait partir l'année prochaine ou l'année d'après. Le rêve de Mbappé est de jouer pour le Real Madrid, mais aussi de réussir avec le PSG. Il y a de l'optimisme. On sait à quoi ressemble le jeu et le marché. Peut-être que le Real Madrid s'est un peu endormi après l'accord de l'an dernier », a confié François David.

Affaire à suivre…