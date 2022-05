PSG Mercato : Zidane prochain entraîneur, le Qatar frappe fort !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2022 à 18:26

PSG Mercato : Proche de prolonger Kylian Mbappé, le Qatar serait également en passe d’envoyer Zinedine Zidane au Paris SG. Le gros coup de l’été se précise.

PSG Mercato : Zidane sera le nouvel entraîneur du Paris SG

Mercredi soir, le journaliste espagnol Eduardo Inda a confirmé que les jours de Mauricio Pochettino sont désormais comptés sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour succéder au technicien argentin, c’est Zinedine Zidane qui devrait débarquer dans la capitale française dans les semaines ou mois à venir. Le directeur du journal Ok Diario explique notamment que malgré le forcing de la Juventus de Turin pour confier les rênes de son équipe à son ancien joueur, Zizou aurait donné son accord à l’émir du Qatar pour venir remplacer Pochettino à l’issue de la saison.

« Zidane sera le prochain entraîneur du PSG. Mais un de ses anciens clubs où il était heureux sur le plan footballistique tente de le faire revenir. Je parle de la Juventus, qui lui met la pression. Allegri a deux pieds en dehors du club et ils ont besoin d’un entraîneur pour la saison prochaine. Mais j’insiste sur le fait qu’il sera le prochain entraîneur du PSG », a déclaré Eduardo Inda sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Une information confirmée ce jeudi par un média spécialisé.

PSG Mercato : Le contrat de Zinedine Zidane au Paris SG connu

Ce jeudi, le portail Esquendar a indiqué que la rumeur Marcelo Gallardo est totalement fausse pour la succession de Mauricio Pochettino. Pour cette source, « c’est toujours Zidane le numéro 1 » des dirigeants parisiens pour le poste d’entraîneur la saison prochaine. Un accord aurait même déjà été trouvé par les deux parties tout en rajoutant que « Zinedine Zidane sera le nouvel entraîneur du Paris Saint Germain la saison prochaine ». Plus précis, le média spécialisé PSGInside Actu assure que Zizou va effectivement remplacer Pochettino cet été.

Après plusieurs mois de négociations et de rebondissements, le Marseillais de 49 ans aurait finalement donné son accord au PSG pour un contrat de trois ans plus une quatrième en option. « Zinedine Zidane devrait être le prochain entraîneur du PSG. La Juventus Turin et un club anglais ont également tenté de le faire venir. Le PSG lui aurait proposé un contrat de 3ans + 1an. Il aurait déjà fixé les priorités du Mercato », indique le portail sportif sur Twitter. Proche d’obtenir la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris SG pourrait aussi s’offrir le coach de ses rêves avec Zinedine Zidane.