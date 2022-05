PSG Mercato : Un entraîneur argentin arrive à Paris !

Publié par Thomas G. le 18 mai 2022 à 13:10

PSG Mercato : Critiqué en interne et annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino va voir l'un de ses potentiels remplaçants débarquer à Paris.

PSG Mercato : Un ancien de la maison va débarquer à Paris

L’avenir de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain semble s’écrire bien loin de la capitale. Le technicien argentin vit ses dernières heures à la tête du Paris SG et voit ses dirigeants travailler activement pour lui trouver un successeur le plus vite possible. Si Zinedine Zidane tient toujours la corde dans l'esprit de Nasser Al-Khelaïfi, la liste des remplaçants à l'Argentin continuent de s'agrandir au PSG. L’un d’entre eux se rendra à Paris dans quelques jours et enflamme déjà la presse internationale.

Selon le média argentin Tyc Sports, Marcelo Gallardo, l’entraineur de River Plate, sera présent le 28 mai pour assister au match entre Liverpool et le Real Madrid. Ce séjour du technicien argentin pose question en Argentine. Les médias locaux se demandent si El Muñeco va en profiter pour rencontrer Nasser-Al Khelaifi. Souvent cité parmi les cibles chaudes du PSG pour remplacer Pochettino cet été, l’entraîneur de 46 ans pourrait enfin faire le grand saut.

Fort de son expérience à la tête des Millonarios (1ers du championnat argentin), l'ancien milieu du Paris Saint-Germain rêve depuis quelques temps de coacher une équipe européenne. À l’occasion de son escapade dans la capitale, un rendez-vous pourrait avoir lieu avec les dirigeants du PSG. En effet, l’entraîneur argentin remplit tous les critères recherchés par les décideurs parisiens et son contrat avec River Plate expire en décembre 2022.

Une icône en Argentine passée par Paris

En sept ans à la tête de River Plate, Marcelo Gallardo a remporté 13 titres avec le club argentin mais aussi deux Copa Libertadores. En plus d’avoir un CV de qualité, l’entraîneur a la particularité d’être un ancien joueur du PSG. En effet, Marcelo Gallardo a évolué au Paris Saint-Germain de janvier 2008 à janvier 2009. L'entraîneur argentin parle également français depuis son passage à l'AS Monaco qui s'était achevé par un titre Champion de France en 2000. Ainsi, sa connaissance du football français mêlée à son palmarès en Amérique du Sud pourraient lui permettre de gérer le vestiaire parisien. Reste à savoir désormais si le Paris Saint-Germain et Marcelo Gallardo trouveront un intérêt commun.