PSG Mercato : Florentino Pérez livre le verdict pour Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 11:27

PSG Mercato : Que va décider Kylian Mbappé entre le Paris SG et le Real Madrid ? En attendant l’annonce de l’attaquant, Florentino Pérez se serait confié.

PSG Mercato : Pérez aurait annoncé au Real que Mbappé ne viendra pas

En attendant la prise de parole officielle de Kylian Mbappé pour annoncer son choix entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, les langues se délient déjà. Florentino Pérez se serait ainsi livré à une petite confidence en interne. En effet, le journaliste Guillem Balague a révélé vendredi soir que le président des Merengues, présent hier soir au Bernabeu pour le match contre le Betis Séville (0-0, aurait fait savoir à Carlo Ancelotti et à ses joueurs que le numéro 7 parisien ne serait pas des leurs la saison prochaine.

« Il vient de m’être dit que Florentino Pérez a dit aux joueurs ce soir dans le vestiaire que Mbappé ne vient pas. Attendons d’entendre ce que Kylian a à dire avant de confirmer quoi que ce soit », a indiqué le journaliste espagnol. Malgré leur accord confirmé il y a quelques semaines, l’international français de 23 ans aurait finalement décidé de rester et prolonger son aventure avec le Paris SG. Une information que le président parisien aurait lui aussi révélée à certains de ses proches.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi aurait déjà annoncé la prolongation de Mbappé

C’est une information qui a été dernièrement démentie, mais Romain Molina confirme sur sa chaîne YouTube que Nasser Al-Khelaïfi aurait effectivement confié à plusieurs personnes que Kylian Mbappé allait prolonger avec le Paris Saint-Germain. L’Insider révèle également que c’est l’entourage proche de l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, qui aurait travaillé sans relâche sur la prolongation du champion du monde 2018. L’affaire serait quasiment bouclée et il ne resterait plus que l’annonce officielle du principal concerné. Après des mois de tractations et de rebondissements, le feuilleton Mbappé touche donc à sa fin.