PSG Mercato : Mbappé répond cash à Benzema après sa prolongation

PSG Mercato : Karim Benzema du Real Madrid a mal pris la prolongation de Kylian Mbappé avec le Paris SG et l’a exprimé. L’attaquant parisien lui a répondu.

PSG Mercato : Benzema regrette la décision de Mbappé

Kylian Mbappé sera encore Parisien jusqu’en juin 2025. Annoncé tout proche du Real Madrid, l’international français de 23 ans a finalement préféré poursuivre son aventure avec le club de la capitale. Une décision qui n’a pas été du goût de tout le monde, notamment du côté du Real Madrid. En effet, après l’annonce de la signature de Mbappé en faveur du PSG, Karim Benzema a posté une nouvelle story énigmatique, avec une photo du rappeur américain Tupac Shakur, assassiné en 1996 à Las Vegas, avec l’un de ses meilleurs amis qui aurait été impliqué dans son meurtre. Un message subtil pour traduire la trahison de Mbappé envers le Real Madrid. Ne regrettant pas du tout son choix, l’enfant de Bondy a livré les dessous de cette prolongation.

PSG Mercato : Mbappé : « Au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve »

Avant sa prise de parole face aux journalistes ce lundi lors d'une conférence de presse tenue au Parc des Princes, et une invitation au JT de 20H sur TF1, Kylian Mbappé a publié un long message sur son compte Instagram pour dévoiler les raisons qui l’ont poussé à snober le Real Madrid, son rêve d’enfance, pour le Paris SG. « Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mon rêve », rétorque le meilleur buteur du championnat français de l’exercice 2021-2022. Avant d’ajouter : « C'est à la fois un choix, un principe et un privilège. Depuis tout petit, j'ai essayé d'avancer de défi en défi. »

Poursuivant, le numéro 7 des Rouge et Bleu avoue que cette vision de la vie lui « vaut parfois quelques incompréhensions, mais j'assume cette franchise qui est ma politesse à moi ». Concernant sa décision de prolonger avec le Paris Saint-Germain, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco explique notamment : « J’ai la conviction qu'ici je peux continuer à grandir au sein d'un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. »

Kylian Mbappé remercie le Real Madrid

Après avoir remercié son président Nasser Al-Khelaïfi ainsi que tous les supporters du Paris Saint-Germain, en France et à travers le monde, Mbappé a adressé un mot au Real Madrid. « Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de Ligue des champions, à Paris », a écrit le champion du monde 2018, qui n’a aucun doute sur la justesse de son choix pour la suite de sa carrière.

« Chez moi. Je suis très heureux de pouvoir continuer à évoluer en France, le pays qui m'a vu naître, grandir et m'épanouir. Et qui me donne l'occasion de poursuivre mes rêves », a-t-il ajouté. Karim Benzema est désormais édifié sur la décision de son jeune compatriote. Reste maintenant à savoir quelle sera l’ambiance entre les deux hommes dans quelques jours à Clairefontaine, à l’occasion du prochain rassemblement de l’Équipe de France.