PSG Mercato : Officiel, Mbappé explique les raisons de son choix !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 22:22

PSG Mercato : Le feuilleton Kylian Mbappé a officiellement pris fin ce samedi soir. Comme attendu, le joueur a tranché entre le Paris SG et le Real Madrid et l’a annoncé.

PSG Mercato : Mbappé veut écrire l’histoire avec le Paris SG

Avant le coup d’envoi du match contre le FC Metz, Kylian Mbappé a mis un terme au suspense autour de son avenir. Fortement pressenti au Real Madrid, l’international français de 23 ans a finalement décidé de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Dix minutes avant le coup d’envoi du dernier match du championnat, Mbappé a fait son apparition dans un Parc des Princes qui l’a ovationné avant d’annoncer qu’il a prolongé son contrat.

« Je suis très content de continuer l’aventure, de rester ici en France, à Paris, dans ma ville. J’ai toujours dit que Paris était ma maison. J’espère que je vais continuer à faire ce que j’aime le plus, jouer au football et gagner des trophées ici », a déclaré l’enfant de Bondy, face à un Parc des Princes en ébullition et qui n’a pas cessé de scander son nom. Le président Nasser Al-Khelaïfi s’est également réjoui du choix de son joyau tricolore.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi « Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025 »

Après de nouvelles négociations ce samedi et l’annonce de son choix auprès des dirigeants parisiens dans la journée, Kylian Mbappé est apparu dix minutes avant le coup d’envoi du match face à Metz. Présent pour l’accompagner, Nasser Al-Khelaïfi a pris le micro pour annoncer que le champion du monde 2018 avait prolongé pour trois ans, soit jusqu’en 2025.

« J’ai une très belle nouvelle pour vous. Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025. Depuis le premier jour où il est arrivé au PSG, il croit en notre projet et veut continuer à écrire la grande histoire du PSG. Je vous remercie, la famille de Kylian, les supporters », a lancé le président du Paris SG.