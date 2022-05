PSG Mercato : Mbappé lâche une nouvelle réponse brutale à Benzema

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2022 à 17:45

PSG Mercato : Après un message sur Twitter pour justifié sa préférence au Paris SG plutôt qu'au Real Madrid, Mbappé a lâché une autre réponse à Benzema.

PSG Mercato : Benzema déçu de la décision de Mbappé

Particulièrement déçu de la décision de Kylian Mbappé, Karim Benzema ne l’a pas épargné sur les réseaux sociaux. « Benzema a été le plus dur avec Mbappé », assure un journaliste de la Cadena COPE ces dernières heures. Selon lui, le sentiment global au Real Madrid serait que l’international français de 23 ans a snobé les Merengues pour l'argent du Qatar.

Un sentiment de trahison qui pourrait d’ailleurs avoir détérioré les relations en Équipe de France entre les deux hommes. Après un long message sur sa page Twitter dimanche soir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois pris la parole pour justifier sa décision de prolonger avec le Paris SG malgré un accord verbal avec le Real Madrid.

PSG Mercato : Mbappé « je pense que mon histoire n'est pas terminée »

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé va poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2025. Présent en conférence de presse ce lundi en compagnie de son président Nasser Al-Khelaïfi, l’enfant de Bondy s’est encore appesanti sur les raisons qui l’ont poussé à rester en Ligue 1 alors que tout le monde le voyait déjà au Real Madrid aux côtés de son compatriote Karim Benzema.

« Je voulais partir l'été dernier. Il y avait un contexte différent, sportif et privé. J'étais libre et en tant que Français c'était important de rester. Je vais vivre dans ce pays après ma carrière », a déclaré Mbappé au Parc des Princes cet après-midi. Poursuivant, il assure avoir pris la bonne décision. « Je serai parti comme un grand joueur, mais il y a ce côté sentimental de ce dire que c'est mon pays. Et le projet a changé. Mon histoire n'est pas terminée ici. Je pense que j'ai de beaux chapitres à écrire ici », a-t-il ajouté. Concernant, le partenaire de Lionel Messi indique avoir parlé « d'argent 5 minutes » lors de ses négociations avec le Paris SG.

Pour autant, le numéro 7 compte régler les choses avec l'attaquant madrilène une fois à Clairefontaine. « Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerai ce choix », promet-il.