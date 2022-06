Montpellier HSC Mercato : Une signature de prestige validée au MHSC

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 23:13

Montpellier HSC Mercato : Comme pressenti, le MHSC a prolongé le contrat de son capitaine Téji Savanier. Les parties sont désormais liées jusqu’à 2026.

Montpellier HSC Mercato : Savanier prolonge son contrat de 3 ans

Alors que son nom est balancé sur les tablettes de l’OGC Nice, Téji Savanier a finalement décidé de poursuivre l’aventure au Montpellier HSC. Son contrat initial, valide jusqu’en juin 2023, a été prolongé de trois saisons supplémentaires, ce jeudi 2 juin. Le capitaine du MHSC est maintenant sous contrat avec le club pailladin pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’à fin juin 2026. « ça me fait vraiment plaisir de signer cette prolongation. Beaucoup de choses se sont dites sur les réseaux sociaux, mais voilà, je suis bien au Montpellier HSC. Je suis content. C’est un rêve pour moi d’être capitaine dans mon club, dans ma ville natale et c’est encore plus vrai avec un président comme Laurent Nicollin. Être le capitaine de l’inauguration du stade Luis-Nicollin serait vraiment quelque chose d’énorme à vivre », a déclaré Téji Savanier.

Nicollin attendait une offre colossale pour Téji Savanier

La nouvelle signature du milieu offensif était dans les tuyaux ces dernières semaines. Laurent Nicollin s’était montré optimiste lors des négociations avec le clan de ce dernier. « Teji est très attaché au club, je suis très attaché à lui et je sais qu'il signera », avait rassuré le président du Montpellier HSC sur RMC Sport, tout en soulignant que le meneur de jeu n’a « pas de bon de sortie » cet été. Même s’il n’est pas officiellement sur le marché des transferts, Teji Savanier aurait pu faire l'objet d'un transfert ceté été. Mais, cela dépendait de l’offre de ses courtisans. En effet, le patron du club héraultais avait prévenu : « Je ne suis pas dans l'obligation de vendre, avec l'argent qui arrive de la Ligue. Donc si un club le veut Savanier, il faudra payer très cher ». La cote du N°11 du MHSC est de 12 M€.