Touché ce week-end lors du match contre Le Havre, Téji Savanier avait du sortir à 20 minutes de la fin du match, ce qui inquiète au Montpellier HSC.

Montpellier HSC : Des nouvelles plutôt rassurantes pour Téji Savanier

Capitaine du Montpellier HSC et titulaire indiscutable au milieu de terrain, Téji Savanier est le joueur incontournable du club depuis plusieurs saisons. Le voir sortir avant la fin du match, à cause d'une blessure, a donc inquiété les supporters du MHSC, qui s'imaginaient déjà le pire pour le joueur de 31 ans. Cependant, bien que le Midi Libre se montrait un peu alarmiste hier, des informations plus rassurantes sont tombées pour l'ancien milieu de terrain du Nimes Olympique.

Récemment, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du Montpellier HSC ne s'est pas montré trop inquiet concernant la blessure de Téji Savanier. De plus, l'insider Mohamed Toubache-Ter a également communiqué sur la blessure du joueur. Dans un tweet, il assure que le joueur se sentait déjà mieux ce lundi, mais qu'il devrait tout de même passer des tests complémentaires ce mercredi afin d'être certain que sa blessure n'est pas trop grave.

Téji Savanier, absent contre l'OL ?

Pour le moment, bien que la blessure ne semble pas aussi grave qu'on pouvait l'imaginer, Téji Savanier n'est pas sûr de pouvoir fouler les pelouses de Ligue 1 ce week-end, alors que le Montpellier HSC affront l'OL dans le cadre de la deuxième journée de championnat. Un match important face à des Lyonnais qui se sont inclinés contre le RC Strasbourg, ce qui pourrait permettre au MHSC de prendre des points, après le match nul contre Le Havre.

Cependant, la tache pourrait être bien plus difficile si Téji Savanier est indisponible, lui qui a délivré une passe décisive durant la première journée. Son état de santé sera donc à surveiller cette semaine. Cependant, le MHSC pourra bien évidemment compter sur ses recrues, et notamment Akor Adams, qui s'est illustré dès son premier match en inscrivant à doublé ce week-end.