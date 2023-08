Après l’officialisation de son arrivée ce soir, Elye Wahi a révélé le principal argument qui l’a convaincu de quitter Montpellier pour rejoindre le RC Lens.

Mercato RC Lens : Franck Haise déterminant pour Elye Wahi

Officialisé ce dimanche, juste avant le match contre le Stade Rennais, Elye Wahi est devenu le nouveau numéro 9 du RC Lens, en remplacement de Loïs Openda, qui a rejoint le RB Leipzig cet été. Avec 19 buts en 33 matches l’année passée, l’international espoir français a été l’une des révélations de la Ligue 1. Sous les couleurs de Montpellier HSC, le joueur de 20 ans suscitait les convoitises de plusieurs grands clubs européens cet été, notamment West Ham, Chelsea, l’Eintracht Francfort, le Paris SG et l’Olympique de Marseille.

Mais Elye Wahi a préféré rester en France et découvrir la Ligue des champions sous les ordres de Franck Haise, qui l’a convaincu de le rejoindre à Lens. Au micro de Prime Video, juste après sa présentation à Bollaert-Delelis, le natif de Courcouronnes a expliqué comment le discours du coach du RCL a été déterminant dans son choix.

« Comme je l’ai toujours dit, mon premier objectif était de rester en France pour continuer sur ma lancée. Je pense et j’espère que j’ai fait le bon choix (…) Le coach a beaucoup joué dans ma décision. Franck Haise a détourné mon choix. En tout cas, je suis très heureux d’être Lensois aujourd’hui et j’espère que cette saison sera très belle », a déclaré Wahi, qui a ensuite envoyé un message d’adieu à son club formateur.

Elye Wahi envoie un message émouvant à Montpellier

Elye Wahi débarque à Lens en provenance de Montpellier contre un chèque de 35 millions d’euros, devenant ainsi la plus grosse vente du club de la Paillade. Via un message vidéo posté sur Instagram, qui retrace tout son passage au MHSC, l’ancien protégé de Michel Der Zakarian a remercié son club formateur, de l’entraîneur à son président Laurent Nicollin, en passant par les supporters.

« C’est une sensation particulière de quitter le MHSC parce que c'est ici où j'ai tout fait, j'ai fait toutes mes classes (...) Der Zakarian, c'est le premier coach qui m'a lancé, d'avoir commencé avec lui et de finir aujourd'hui avec lui, c'est beau et c'est pas tout le temps qu'on a l'opportunité de connaître des coachs comme », a écrit l’ancien coéquipier de Téji Savanier.

Poursuivant, Wahi rémercie également les supporters. « Les supporters sont là pour te pousser. On a toujours senti leur soutien et je leur remercie de m'avoir accepté comme je suis (…) Laurent Nicollin, c'est un président formidable, moi en tout cas que j'aime beaucoup, qui aime ses joueurs, qui aime son stade, qui donne vraiment tout pour eux (…) En tout cas, je remercie mes coéquipiers pour toutes ces années où j'ai été là, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours soutenu. Comme on dit, Pailladin un jour, Pailladin toujours », ajoute le compatriote de Kylian Mbappé.