Montpellier Mercato : Après Nordin, le MHSC sur un buteur de L2

Publié par Ange A. le 11 juin 2022 à 10:10

Montpellier Mercato : Alors que l’officialisation d’Arnaud Nordin se fait attendre, le MHSC creuse une piste offensive en Ligue 2.

Montpellier Mercato : Le MHSC sur un joli coup zéro en Ligue 2

Renforcer le secteur offensif sera l’une des priorités du Montpellier Hérault SC cet été. Le MHSC a besoin de renfort offensif après les signatures des flops Valère Germain (4 buts en 36 matchs) et Nicholas Gioacchini (3 passes décisives en 31 matchs), tous deux recrutés l’été dernier. Les deux hommes n’ont pas réussi à faire oublier Andy Delort et Gaëtan Laborde. Le premier est parti faire les beaux jours de l’OGC Nice. Le second a rejoint le Stade Rennais.

En fin de contrat à l’AS Saint-Étienne, Arnaud Nordin devrait rejoindre les rangs de Montpellier cet été. Un contrat de 3 ans attendrait l’ailier formé à l’ASSE dans l’Hérault. L’attaquant de 23 ans a déjà fait ses adieux à son club formateur. Outre cette signature gratuite, Montpellier pourrait boucler un autre joli coup à zéro euro cette fois en Ligue 2. Le club héraultais viserait Ibrahim Sissoko, en fin de contrat à Niort, 13e du championnat.

Un gros couac dans le dossier Sissoko

L’avant-centre de 26 ans a inscrit 10 buts et délivré une passe décisive en 24 matchs de Ligue 2 lors de la campagne écoulée. Suffisant pour séduire le Montpellier Hérault SC en quête de renfort offensif, surtout que le flop Nicholas Gioacchini, prêté par Caen, ne sera pas retenu. Au vu de sa dernière saison avec Niort, Ibrahim Sissoko a tapé dans l’œil de plusieurs autres écuries du championnat. Angers, Saint-Étienne et Strasbourg seraient intéressés par le colosse attaquant malien (1m90). Seulement, comme tous ces prétendants, le MHSC serait refroidi par les prétentions salariales de Sissoko. Celui-ci réclame 100 000 euros mensuels. Un montant qui a de quoi compromettre la venue de ce buteur dans l’Hérault cet été.