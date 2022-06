OL Mercato : Un international ivoirien proche de filer à Lyon

Publié par Ange A. le 13 juin 2022 à 06:10

OL Mercato : En quête d’un nouvel arrière gauche, Lyon s’intéresserait à un latéral ivoirien. Mais celui-ci pourrait rejoindre l’Italie.

OL Mercato : Lyon vers un échec sur une piste à zéro euro

L’Olympique Lyonnais attend des renforts après sa nouvelle saison décevante. Huitième de Ligue 1, l’ OL sera privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. Jean-Michel Aulas a déjà réussi un coup retentissant en bouclant le retour d’Alexandre Lacazette à Lyon. Avant l’avant-centre en fin de contrat à Arsenal, Rémy Riou a également effectué son retour dans son club formateur en tant que joueur libre. L’un des postes à pouvoir chez les Gones est celui de latéral gauche. Prêté par Chelsea cette saison, Emerson Palmieri ne sera pas conservé par Lyon cet été. La direction lyonnaise pisterait d’ailleurs Ghislain Konan pour compenser le départ du champion d’Europe italien. En fin de contrat au Stade de Reims, l’arrière gauche serait davantage proche d’un départ à l’étranger.

Ghislain Konan vers la Serie A ?

La presse italienne révèle un intérêt de l’Union Sportiva Salernitana pour Ghislain Konan. Promu en Serie A cette saison, le club de Franck Ribéry a évité un retour en D2 in extremis en terminant 17e du championnat. Intéressé par Ghislain Konan, ce surprenant prétendant pourrait donc prochainement passer à l’offensive pour boucler le transfert de l’international ivoirien aux 13 sélections. Une mauvaise nouvelle de plus pour l’Olympique Lyonnais. En Ligue 1, l’ OL devait déjà composer avec la concurrence de l’Olympique de Marseille et du RC Lens dans ce dossier.

Après quatre ans au Stade de Reims, le défenseur de 26 ans pourrait donc tenter une nouvelle aventure à l’étranger. Formé dans son pays à l’ASEC Mimosas, Ghislain Konan a défendu les couleurs du Vitoria Guimaraes entre 2016 et 2018 avant de s’engager avec le club champenois contre 4 millions d’euros. Pour sa dernière année en Champagne, l’Ivoirien a inscrit un but et délivré trois passes décisives en 28 matchs de Ligue 1.