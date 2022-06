Stade Rennais Mercato : Le SRFC surveille une pépite tunisienne

Publié par Dylan le 16 juin 2022 à 14:10

Stade Rennais Mercato : Pour pallier l'éventuel départ de Benjamin Bourigeaud, le SRFC pourrait se tourner vers un milieu offensif de l'Espérance Tunis.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC suit Mohamed Ali Ben Romdhane

4e de la dernière saison de Ligue 1, le SRFC tente de constituer le meilleur effectif possible en vue du prochain exercice. Si le club breton devrait perdre plusieurs joueurs, à commencer par Nayef Aguerd qui va prendre la direction de West Ham, des arrivées sont aussi prévues. Ce jeudi, Foot Mercato révèle que le Stade Rennais figurerait parmi les prétendants de Mohamed Ali Ben Romdhane (22 ans), milieu offensif de l'Espérance Tunis.

Si ce nom ne doit pas dire grand chose aux supporters bretons, de nombreux clubs européens se sont lancés sur sa piste pour tenter de le recruter. Il faut dire que Ben Romdhane n'est pas si inconnu que ça. L'international tunisien (16 sélections) a permis à son pays de remporter la Kirin Cup en inscrivant notamment un but en finale contre le Japon (victoire 3-0), et figure comme un véritable leader au sein de l'équipe nationale. Mohamed Ali Ben Romdhane est aussi un rouage essentiel dans son club actuel, l'Espérance Tunis, qui n'est autre que le club le plus titré de Tunisie.

Le Montpellier HSC et le FC Porto aussi sur les rangs

Parmi les concurrents dans le dossier Ben Romdhane, on y retrouve le Montpellier HSC. Le club héraultais vient tout juste de perdre Florent Mollet, parti du côté de Schalke 04, et verrait en Ben Romdhane son parfait remplaçant. Le FC Porto au Portugal, le KRC Genk et le RSC Anderlecht en Belgique seraient aussi sur les rangs selon Foot Mercato. Du beau monde, mais le président de l'Espérance Tunis va t-il accepter de céder sa pépite? L'été dernier, plusieurs clubs de Ligue 1 avaient formulé un intérêt pour la pépite égyptienne (Strasbourg, Lorient, OL), mais celui-ci avait refusé de la laisser partir.

Le milieu tunisien de 22 ans a déjà tranché pour son avenir : l'Europe est sa priorité. Ben Romdhane a d'ailleurs récemment refusé une offre d'Ah-Ahly, un club égyptien qui lui aurait proposé un salaire astronomique. Le joueur veut poursuivre sa progression avant de disputer la Coupe du Monde 2022, où il affrontera notamment la France. Réputé pour être un footballeur très technique, Ben Romdhane a le choix pour sa prochaine destination.