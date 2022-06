PSG Mercato : Officiel, le Paris SG frappe un gros coup au Barça !

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2022 à 21:16

PSG Mercato : En attendant les premières recrues estivales de Luis Campos, la section féminine du Paris SG a frappé un gros coup au Barça.

PSG Mercato : Une ancienne star de Barcelone débarque au Paris SG

En attendant le dénouement du dossier Marie-Antoinette Katoto, le Paris Saint-Germain a frappé un gros coup sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale a officialisé la signature pour trois ans de l’attaquante néerlandaise Lieke Martens. En fin de contrat au FC Barcelone, la joueuse de 29 ans a décidé de venir poursuivre sa carrière en France sous les couleurs du Paris SG.

« Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la signature de Lieke Martens pour les trois prochaines saisons. L’attaquante néerlandaise s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2025. Lieke Martens a débuté sa carrière professionnelle à l’âge de 17 ans, au SC Heerenveen. Au terme de sa première saison, elle s’est engagée au VVV Vento avant de rejoindre le Standard de Liège, en 2011 (…) Après avoir participé à l’Euro 2013 et à la Coupe du monde 2015, elle a décroché le titre de championne d’Europe en 2017 avec les « Oranjes » devant leur public. La joueuse de 29 ans est désignée meilleure joueuse du tournoi et, quelques mois plus tard, joueuse de l’année par l’UEFA ainsi que la FIFA. La Néerlandaise compte désormais 133 sélections et 54 buts avec les Pays-Bas. Le Club souhaite la bienvenue à Lieke au sein de la famille Rouge et Bleu », a écrit le Paris SG sur son site officiel. Une signature qui a énormément réjoui l’ancienne joueuse du Barça.

PSG Mercato : Lieke Martens évoque son nouveau défi à Paris

Attendue depuis plusieurs semaines, la signature de Lieke Martens a été officialisée ce vendredi par le Paris Saint-Germain. Après cinq saisons de bons et loyaux services à Barcelone, elle a signé un contrat pour trois ans à Paris, soit jusqu’en 2025. La nouvelle attaquante du Paris Saint-Germain a évoqué au micro de PSG TV sa nouvelle aventure qui l'attend en France.

« Vraiment heureuse. Je suis très fière d’être ici, de signer un contrat de trois ans avec ce club extraordinaire. J’ai vraiment hâte d’y être. J’ai toujours suivi ce club (…) Je pense qu’il y a de grandes joueuses et que cette équipe peut réaliser de grandes choses (…) J’ai le sentiment que cette équipe peut gagner beaucoup de titres, le club met le football féminin en avant, ils ont confiance. Je crois vraiment que c’est possible. Il y a eu de bons résultats par le passé, mais on peut faire encore mieux. J’ai donc hâte d’y être. J’ai hâte de gagner des titres ici à Paris et j’espère que nous allons le faire », a déclaré la compatriote de Georginio Wijnaldum.