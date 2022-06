ESTAC Mercato : Un talentueux milieu de terrain de Troyes courtisé

Publié par Nicolas le 27 juin 2022 à 23:11

ESTAC Mercato : Après le départ de Dylan Chambost et Jimmy Giraudon à l'AS Saint-Étienne, Troyes pourrait perdre un autre de ses joueurs.

ESTAC Mercato : Brandon Domingues devrait quitter Troyes

Bien qu'il se soit présenté à la reprise de l'entraînement de l'ESTAC vendredi dernier, tout porte à croire que le talentueux jeune milieu de terrain Brandon Domingues (22 ans) s'envolera vers d'autres cieux. Il ne reste plus qu'une année de contrat au joueur formé à Troyes, et de nombreux clubs voudraient profiter de cette opportunité pour passer à l'action.

Selon le quotidien L'Équipe, deux clubs se sont déjà positionnés pour recruter Brandon Domingues : le FC Sion, 7e du dernier championnat suisse et les Belges du KV Courtrai, 13e de la dernière Jupiler League. Le quotidien annonce également que certains clubs de Ligue 1 et des clubs visant le haut du tableau en Ligue 2 pourraient se positionner sur le joueur. Pour sa première saison dans l'élite, Domingues est apparu à 11 reprises la saison passée et a inscrit un seul but.

L'ESTAC dans l'expectative

L'équipe de Troyes est dans l'expectative en ce début de mercato. Après avoir essuyé les départs du défenseur Jimmy Giraudon et du milieu Dylan Chambost, un autre joueur vient de quitter le club, il s'agit du gardien Sébastien Renot (32 ans), qui était en fin de contrat avec l'ESTAC. Il vient de s'engager avec Versailles, fraichement promu en National 1. Arrivé à Troyes en 2019, il n'aura disputé que 6 matchs avec le club aubois.

Malheureusement pour eux, les Troyens ne sont pas à l'abri de subir d'autres départs. La situation incertaine de Brandon Domingues n'est pas sans rappeler celle d'un autre milieu de l'ESTAC, Tristan Dingomé, dont le contrat arrive à échéance dans un an. Courtisé par l'AS Saint-Étienne, Dingomé ne viendra finalement pas dans le Forez. Cependant, rien n'indique que le natif des Ulis restera dans l' Aube, et son avenir reste très incertain. La suite du mercato de l' ESTAC dépendra beaucoup de l'avenir des deux milieux de terrain troyens. Les Aubois ont tout de même récemment enregistré l'arrivée du défenseur central équatorien Jackson Porozo en provenance du Boavista Porto.