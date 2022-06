AS Monaco Mercato : Un Monégasque répond cash au Barça et à Paris

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 22:06

AS Monaco Mercato : Crédité d’une bonne saison avec l’ASM et envoyé sur les tablettes du Barça et de Paris, Caio Henrique a répondu à l’intérêt des deux clubs.

AS Monaco Mercato : Aucune offre concrète pour Caio Henrique

Caio Henrique sort d’une saison pleine et réussie avec l’AS Monaco. Il a été impressionnant dans le couloir gauche de l’équipe du Rocher, d’abord avec Niko Kovac, ensuite avec Philippe Clement. Auteur de 2 buts et 8 passes décisives, le piston gauche a contribué à la bonne saison de l’ASM. Les Monégasques ont fini à la 3e place de Ligue 1 et sont qualifiés pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Grâce à ses performances, le défenseur brésilien était visé un temps par le FC Barcelone. Son nom a été associé aussi au PSG, avant l’arrivée de Luis Campos, nouveau conseiller football du club de la capitale.

Pour le média de son pays natal, UOL Esporte, le N°12 de l’AS Monaco a répondu à la question sur son avenir et par ricochet à l’intérêt du FC Barcelone et du Paris SG. « On sait que les rumeurs existeront toujours, encore plus quand tu sors d'une bonne saison. C'est normal que l'on associe ton nom à d'autres équipes », a-t-il admis. Toutefois, Caio Henrique avoue qu’aucune offre n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de la Principauté. « Si une offre arrive, qu'elle est bonne pour le club et moi, on va s'asseoir et discuter. Mais, pour le moment, il n'y a rien de concret », a-t-il laissé entendre.

AS Monaco Mercato : Caio Henrique veut retourner en Espagne

En attendant une possible proposition, en vue d’un transfert, l’arrière gauche de l’AS Monaco a dévoilé sa destination privilégiée. « J'ai vraiment très envie de rejouer en Espagne (il a évolué à l'Atlético de Madrid), un pays qui m'a accueilli quand j'étais très jeune et où j'ai beaucoup appris. Je me suis habitué au football espagnol, j'ai envie d'y retourner […]. On verra ce qui doit se passer », a-t-il indiqué.

Le Brésilien, qui a aussi la double nationalité espagnole, est sous contrat sur le Rocher jusqu’en juin 2025. Quant à sa valeur marchande, elle est estimée à 20 M€. Soit un peu plus du double du prix auquel il a été acheté chez les Colchoneros (8 M€), en août 2020.