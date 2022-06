AS Monaco Mercato : Officiel, l'ASM recrute un joueur de Liverpool

Publié par ALEXIS le 28 juin 2022 à 18:53

AS Monaco Mercato : L’intérêt de l’ASM pour un joueur de Liverpool, ces dernières semaines, s’est conclu par un transfert officiel, ce mardi.

AS Monaco Mercato : L’ASM s’offre Takumi Minamino de Liverpool

« L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Takumi Minamino. Il s’est engagé pour 4 saisons, jusqu’en juin 2026 », a informé le club club Rocher dans un communiqué officiel, ce mardi. Le milieu offensif de 27 ans est la première recrue estivale de l’ASM. Selon le site spécialisé Transfermark, son transfert de Liverpool (où son contrat était valide jusqu’en juin 2024) a couté 15 M€ au club du Rocher. L’international japonais (42 sélections, 17 buts) va découvrir la Ligue 1 après le championnat du Japon où il a joué avec Cerezo Osaka (2011-2014), puis Red Bull Salzbourg en Autriche (janvier 2015-janvier 2020) et évidemment Liverpool et Southampton (prêt) en Premier League (2020-2022).

Le Japonais est heureux de rejoindre l'ASM

Takumi Minamino a exprimé sa grande joie de pouvoir jouer dans un autre grand championnat d’Europe après l’Angleterre. « C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco. Je suis heureux de m’inscrire dans le projet du Club, qui vient de terminer sur le podium deux fois consécutivement et figure parmi les plus reconnus au sein d’un championnat excitant.J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et de faire tout mon possible pour aider l’équipe », a-t-il déclaré.

Directeur sportif de l’AS Monaco, Paul Mitchell aussi est heureux du joli coup réussi chez les Reds avec le Japonais. « Nous sommes très heureux et enthousiastes à l’idée d’accueillir Takumi Minamino à l’AS Monaco. C’est un joueur que nous connaissons depuis de longues années et qui, depuis son arrivée en Europe, n’a cessé d’engranger de l’expérience au plus haut niveau, notamment en compétitions européennes. Avec sa culture de la gagne, sa polyvalence sur le terrain et son statut de joueur-cadre au sein de sa sélection, nous sommes convaincus qu’il contribuera au développement de notre jeune équipe et aidera le groupe à atteindre nos objectifs. Nous sommes ravis qu’il ait décidé de faire partie de notre projet », a expliqué le dirigeant monégasque.