Stade de Reims Mercato : Une offre de 5M€ pour un attaquant du SDR

Publié par ALEXIS le 05 juillet 2022 à 15:31

Stade de Reims Mercato : Hugo Ekitike n’est pas le seul joueur convoité au SDR. Le club a reçu une offre de 5M€ pour un autre jeune joueur séduisant.

Stade de Reims Mercato : L’Olympiakos offre 5 M€ pour Mbuku

Sans aucun doute, Hugo Ekitike est la pépite la plus courtisée du Stade de Reims. Le PSG, le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Newcastle United luttent pour le recruter cet été. Les Magpies sont bien partis pour arracher la signature du buteur du SDR. Nathanaël Mbuku (20 ans) aussi a attiré des regards sur lui. Il est dans le viseur de plusieurs clubs en Ligue 1, dont l’OM, l’OL et l’AS Monaco. Le polyvalent attaquant (ailier gauche, ailier droit ou milieu offensif) plaît aussi à des clubs étrangers. Justement, c’est de l’étranger qu’une proposition serait arrivée sur le bureau de la direction du Stade de Reims.

L’Union révèle en effet que l’Olympiakos a transmis une offre estimée à 5 M€ aux Rémois pour recruter Nathanaël Mbuku, récent vainqueur du tournoi Maurice-Revello avec l’Équipe de France des U20. Dans l'attente de la réponse du président Jean-Pierre Caillot, le joueur formé et révélé au Stade de Reims a repris les entrainements, jeudi, avec l’équipe d’Oscar Garcia pour préparer la nouvelle saison.

Stade de Reims Mercato : Guitane de retour pour remplacer Mbuku

Nathanaël Mbuku n’a plus qu’un an de contrat, jusqu’au 30 juin 2023, dans la Marne. Il a donc un bon de sortie et est sur le marché pendant le mercato cet été. La direction rémoise a même anticipé son départ de Reims, en récupérant Rafik Guitane, qui était prêté au CS Maritimo (Portugal) la saison dernière. Qualifié pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’Olympiakos espère boucler rapidement le transfert du joueur évalué à 8 M€, afin de l’intégrer dans l’équipe de Pedro Martins pour préparer la campagne européenne. Nathanaël Mbuku rejoindrait ainsi trois Tricolores au Pirée : Yann M'Vila, Mathieu Valbuena et Kenny Lala.