Stade de Reims Mercato : Nouvelle signature officielle à Reims

Publié par ALEXIS le 30 août 2021 à 17:06

Le Stade de Reims a recruté un nouveau joueur, ce lundi. Comme pressenti, Rafik Guitane s’est engagé avec le club champenois, suite à son transfert du Stade Rennais. Cependant, il ne jouera pas avec les Rémois cette saison, comme il est prêté au CS Maritimo (Portugal), dans la foulée de sa signature.

Stade de Reims : Rafik Guitane signe et retourne à Maritimo

Trois jours après l’arrivée de Mitchell Van Bergen, le Stade de Reims s’est offert les services de Rafik Guitane, à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Ce dernier a été transféré au SDR par le SRFC. Le montant de son transfert et de la durée de son contrat n’ont pas été indiqués par le club de Marne. Toutefois, le milieu offensif a été directement prêté au CS Maritimo, jusqu’à fin juin 2022, soit pour la saison actuelle. « Considéré comme l'un des joueurs français les plus talentueux de sa génération », selon le Stade de Reims, le joueur de 22 ans avait été freiné dans sa progression par une grosse blessure (rupture des ligaments croisés) en octobre 2018 avec l'équipe de France U20.

« Je ne suis plus le même joueur. J'ai gagné en maturité. J'ai appris à relativiser, ça m’a permis de me rendre compte aussi de la chance que j'avais de faire ce métier. Aujourd'hui je me sens bien dans mon corps, les blessures sont derrière moi. Sur le terrain je ne ressens aucune appréhension », a confié Rafik Guitane. Prêté par le Stade Rennais au Maritimo à l'été 2020, il est revenu plus aguerri. « J’ai repris du plaisir, de la confiance aussi en enchaînant les matchs, j'en avais besoin », a-t-il rassuré.

Le Franco-Algérien « en quête d'expérience »

Le natif d'Évreux retourne ainsi au Portugal pour continuer à engranger du temps de jeu. « Mon objectif est de continuer à jouer, à gagner en expérience », a-t-il indiqué. Le Stade de Reims et le meneur de jeu formé au Havre AC ont pris la décision ensemble, comme le confirme Mathieu Lacour. « Rafik Guitane sort d'une saison pleine avec son club. Il a besoin d'enchaîner les matchs. C'est dans cette logique de continuité que nous avons choisi de le laisser parfaire sa progression au Portugal. Son processus d'intégration sera facilité par notre cellule Développement & Loan qui le suivra au quotidien », a justifié le directeur général du SDR.