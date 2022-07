Toulouse FC Mercato : Une importante signature actée au Téfécé

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2022 à 17:42

Toulouse FC Mercato : Le TFC a rendu officielle la signature d’un contrat avec un nouveau partenariat, qui a accepté d’accompagner le club promu en Ligue 1, cette saison.

Toulouse FC Mercato : Le TFC signe un partenariat avec Burger King

Promu en Ligue 1 en mai dernier, le Toulouse FC a démarré la préparation estivale depuis le jeudi 23 juin. Lors de son premier match de la saison 2022-2023, le Téfécé affrontera l’OGC Nice, le dimanche 7 août à 13h au Stadium. Les supporters toulousains sont d’ailleurs impatients de voir le nouveau visage de leur équipe en Ligue 1, mais surtout de l’accompagner et de la soutenir durant toute la saison. À l’instar du public du Toulouse FC, Burger King a décidé d’apporter son soutien au club promu. Un accompagnement qui a été matérialisé, ce mardi 12 juillet, par la signature d’un partenariat.

« Le Toulouse Football Club officialise son partenariat avec Burger King à partir de la saison 2022 / 2023. Célèbre chaine de restauration rapide, Burger King qui compte 12 restaurants dans l’agglomération toulousaine, devient Fournisseur officiel du Toulouse Football Club, nouveau pensionnaire de Ligue 1 Uber Eats », a fait savoir le club promu dans l’élite.

Toulouse FC Mercato : Le TFC heureux de son nouveau fournisseur officiel

Dans la foulée de la signature de leur nouvel accord, les responsables des deux partenaires ont livré leurs impressions. « Le Téfécé est heureux d’accueillir Burger King et ses franchisés toulousains en tant que fournisseur officiel du club. Cette nouvelle collaboration permettra à nos deux marques de s’associer sur des activations communes et de transformer les points de vente Burger King en lieu de convivialité où le Toulouse Football Club sera présent. De plus, à travers ce partenariat, nous offrons la possibilité à toute la communauté TéFéCé de bénéficier d’avantages et d’offres exclusives tout au long de la saison », a confié Olivier Jaubert, directeur général du Toulouse FC.

Quant à Bruno Savoye (équipes Burger King de Toulouse), il a déclaré : « C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que les restaurants Burger King Toulousains deviennent un fournisseur officiel du TéFéCé. Partageant cette même énergie conquérante que les violets, nous sommes fiers de les accompagner et de faire jouer nos Burgers en première division. Ce partenariat est une belle occasion de réserver à tous les supporters du TéFéCé une offre spéciale dans les restaurants Burger King de Toulouse et son agglomération. Bonne saison au Téfécé. »