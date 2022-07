Atlético Madrid Mercato : Luis Suarez se dirige vers un cador européen

Publié par Anthony le 20 juillet 2022 à 14:48

Atlético Madrid Mercato : Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Luis Suarez aurait trouvé un point de chute chez un cador européen

Atlético Madrid Mercato : Luis Suarez vers le Borussia Dortmund

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet avec l'Atlético Madrid, Luis Suarez a été proposé au Borussia Dortmund pour combler l'absence de Sébastien Haller selon Sky Sports, suite à la découverte d'une tumeur aux testicules. Ce ne sont pas les offres qui manquent pour l'Uruguayen, mais celle-ci pourrait le maintenir dans la cour des grands en continuant de jouer la Ligue des Champions. Auteur de 34 buts et 83 matches avec les Colchoneros, il est l'un des joueurs libres les plus précieux du moment.

Luis Suarez a donc le profil dont le Borussia Dortmund a besoin. Âgé de 34 ans, un contrat d'un an lui serait proposé pour laisser le temps à Sébastien Haller de se remettre et sans que le club ne débourse d'argent dans un transfert. Ne voulant pas quitter l'Europe, l'ancien joueur du FC Barcelone a été approché par River Plate ou encore DC United en vain. Aston Villa et l'Atalanta Bergame se sont aussi montrés intéressés par l'attaquant. En attendant, Bradley Flink, joueur de l'équipe U23 remplacera l'ancien joueur de l'Ajax.

Atlético Madrid Mercato : Une terrible nouvelle pour Sébastien Haller

Après avoir quitté le camp d'entraînement suite à une maladie, Sébastien Haller fut diagnostiqué et une tumeur aux testicules a été découverte. Recruté cet été pour 22,5 millions d'euros après le départ d'Erling Haaland, le joueur a reçu du soutien dans le monde entier passant de Pablo Longoria à Erik ten Hag son ancien coach. L'Ivoirien a réagi hier sur les réseaux : " Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier. Ma famille et moi-même vous remercions. Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort. "

Son nouveau coach, Edin Terzic, a aussi réagi, lui qui a appris la nouvelle quelques minutes avant le match amical contre Valence. " Nous croisons les doigts pour Sébastien, pour toute sa famille, pour qu'il se rétablisse le plus vite possible. "