Alors que l'OM cherche à se séparer de nombreux éléments durant le mercato estival, un attaquant quitte officiellement Marseille.

Mercato OM : Almeria officialise le transfert définitif de Luis Suarez

Son départ était déjà acté depuis un mois, et il est désormais officiel. Luis Suarez, arrivé l'été dernier à l'OM, s'est définitivement engagé avec Almeria, club où il était prêté depuis l'hiver dernier avec une option d'achat automatique d'environ 8 millions d'euros conditionnée au maintien de l'écurie espagnole en Liga.

Via le compte officiel du club, Almeria a annoncé la nouvelle lundi soir. "UD Almería a exercé l'option d'achat définitive sur Luis Suárez. Le Colombien sera rojiblanco pour les six prochaines saisons, jusqu'en juin 2029." Si son passage à Marseille s'est avéré extrêmement difficile avec seulement 11 matchs disputés toutes compétitions confondues pour 3 buts inscrits, l'attaquant colombien a retrouvé des couleurs cet hiver en Espagne, et a grandement contribué au maintien de sa nouvelle équipe. En seulement 21 matchs de championnat, Luis Suarez a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives. Des statistiques qui lui ont permis de se faire un nom auprès des supporters du club espagnol.

Pablo Longoria cherche activement deux attaquants

C'est l'une des priorités du président de l'OM sur ce mercato estival. En attendant de connaître l'issue finale dans le dossier Alexis Sanchez, Pablo Longoria veut absolument recruter deux attaquants cet été. Malgré la présence de Vitinha dans l'effectif, recruté pour 32 millions d'euros l'hiver dernier, ce dernier inquiète grandement en interne, et Marcelino a besoin d'avoir des garanties sur les joueurs qu'il aura a sa disposition.

Pour le moment, aucune piste crédible n'a vu le jour, mais les choses devraient rapidement se décanter. Si Folarin Balogun était une option qui faisait rêver bon nombre de supporters marseillais, Pablo Longoria aurait tout simplement abandonné le dossier face au prix beaucoup trop élevé de l'attaquant américain. Reste à savoir sur quels autres joueurs le dirigeant espagnol jettera son dévolu dans les prochains jours.