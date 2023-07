Alors que la direction de l’OM poursuit les négociations afin de prolonger son contrat, Alexis Sanchez semble plutôt se diriger vers le Brésil.

Mercato OM : Alexis Sanchez se rapproche de Grêmio

Lors de sa dernière conférence de presse, le président Pablo Longoria a été très clair concernant l’avenir d’Alexis Sanchez. Même si son contrat avec l’OM a expiré depuis le 1ᵉʳ juillet, les négociations sont toujours en cours entre les deux parties dans l’espoir de prolonger son bail. L’attaquant chilien sort d’une saison sensations sous les couleurs marseillaises avec un bilan de 18 buts et 3 passes décisives en 44 rencontres, toutes compétitions confondues.

Pour la direction marseillaise, il est hors de question de perdre un tel atout offensif. Pablo Longoria et son équipe multiplient alors les offres pour tenter de le conserver. Le président de l’OM serait même prêt à augmenter le salaire annuel du joueur de 25% dans le but de prolonger son contrat, sans succès. Alexis Sanchez refuse jusqu’ici de signer un nouveau bail à Marseille. Malgré les efforts financiers déployés par le club pour tenter de le convaincre de rester, les négociations n'ont pas abouti.

L’ancien ailier droit du FC Barcelone se retrouve désormais libre de tout engagement contractuel, ouvrant ainsi la porte à un départ gratuit vers un autre club. D'ailleurs, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Alors que Galatasaray et plusieurs clubs européens tentent de le recruter, l’ancien attaquant du FC Barcelone semble, contre toute attente, se diriger vers le Brésil. En effet, dans son audition du jour, La Tercera assure que Alexis Sanchez est proche de signer avec le Grêmio.

Alexis Sanchez pour remplacer Luis Suarez

Les discussions entre l'ancien attaquant d'Arsenal et le club brésilien ont déjà débuté. La source assure que la direction de Grêmio compte le recruter gratuitement cet été afin de succéder à un certain Luis Suarez, qui se rapproche de l'Inter Milan. Reste à savoir si les négociations entre Alexis Sanchez et le club de Porto Alegre aboutiront et si le joueur de 34 ans acceptera de poursuivre sa carrière au Brésil.

Pour l'Olympique de Marseille, perdre un joueur aussi influent qu’Alexis Sanchez serait un véritable coup dur, tant sur le plan sportif que sur le plan de l'image du club. La direction de l’OM continue donc de travailler en coulisse pour trouver une issue favorable à ce dossier. Les Marseillais espèrent parvenir à trouver à un accord avec le joueur expérimenté dans les meilleurs délais possibles.