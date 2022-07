ESTAC Mercato : Sochaux s'intéresse à un défenseur de Troyes

Publié par Anthony le 21 juillet 2022 à 14:13

ESTAC Mercato : Revenu de prêt cet été de Pau FC, un défenseur central pourrait de nouveau repartir en Ligue 2 à Sochaux.

ESTAC Mercato : Sochaux s'intéresse à Mahamadou Dembélé

Alors qu'il vient juste de revenir de son prêt après une bonne saison avec le club palois en Ligue 2, Mahamadou Dembélé a attiré le regard de Sochaux. Selon les informations de Foot Mercato, les deux clubs ont entamé des discussions pour le défenseur. Le joueur avait rejoint l'ESTAC en 2019, il est désormais libre de tout contrat.

Grand espoir du football français, Mahamadou Dembélé a été formé au PSG et a été sélectionné dans plus de 30 matches avec les différentes catégories de jeunes de l'Équipe de France. Il était devenu un pilier de la défense à trois de Pau. Titulaire indiscutable pour Didier Thalot, il a participé à 36 matches toutes compétitions confondues la saison dernière. Élément majeur du maintien de l'équipe paloise en Ligue 2, il a attiré l'oeil de plusieurs écuries comme Sochaux, qui s'arme pour tenter un retour dans l'Élite après l'avoir frôlé la saison dernière.

ESTAC Mercato : Mahamadou Dembélé n'aura pas brillé à Troyes

Mahamadou Dembélé, arrivé en 2019 en provenance de Salzbourg, était un grand espoir de la défense troyenne, mais n'aura pas réussi à obtenir sa place. Au total, le défenseur n'a joué que 7 petits matchs en Ligue 2 avec Troyes en une saison et demie avant d'être prêté à Pau FC. Actuellement en concurrence avec les défenseurs favoris de Bruno Irles, Adil Rami, Erik Palmer-Brown et Yoann Salmier, l'international Espoir Français ne parvient pas à rentrer dans les plans de son entraîneur et quittera sûrement la formation pour avoir du temps de jeu. Avec les récentes arrivées dans le secteur défensif de Jackson Porozo et Andreas Bruus, Mahamadou Dembélé est poussé vers la sortie.