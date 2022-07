ESTAC Mercato : C'est fait, Troyes signe un nouveau défenseur !

Publié par Anthony le 18 juillet 2022 à 11:49

ESTAC Mercato : Suite au départ de plusieurs joueurs, le club aubois vient d'officialiser son nouveau défenseur en provenance du Danemark.

ESTAC Mercato : Troyes officialise Bruus

Après le départ de nombreux défenseur cet été comme Oualid El-Hajjam ce vendredi, qui s'est engagé avec le Havre ou encore Giulian Biancone qui est parti à Nottingham Forest, l'ESTAC vient d'officialiser l'arrivée d'un nouveau défenseur en provenance de Brondy au Danemark, Adreas Bruus. Âgé de 23 ans, il vient de parapher un contrat l'engageant pour les cinq prochaines saisons avec le club troyen. Espoir du football danois, le latéral arrive chez les Bleu et Blanc pour plus d'un million d'euros.

Auteur d'une saison pleine, il a joué 31 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et a inscrit 3 buts et une passe décisive, terminant 3e avec son club en championnat. Un renfort de poids pour Troyes car Bruus a de l'expérience. Il a participé à plusieurs reprises aux grandes compétitions européennes où il a disputé l'intégralité des deux matches de barrage en Ligue des Champions, face au RB Salzbourg et cinq matchs en Ligue Europa dont deux matchs contre un autre club de Ligue 1, Lyon.

ESTAC Mercato : Une pépite dans le viseur

Après avoir signé le premier contrat pro du joueur formé au PSG, Wilson Odobert cet été, le club de l'Aube pourrait bien une nouvelle fois s'octroyer les services d'un grand phénomène portugais. Matchoi Djalo est entré dans l'histoire de la Liga Portugaise en étant le joueur le plus jeune à jouer un match de championnat en 2019, à l'âge de 16 ans et 122 jours. Pouvant jouer sur les deux ailes avec une grande vitesse, le grand espoir portugais plaît à Troyes, mais pas que.

La concurrence est rude pour recruter Matchoi Djalo. Everton, Newcastle ou encore Arsenal gardent un œil sur le jeune joueur depuis plusieurs mois, de même que Reims en Ligue 1 voudrait le signer. Mais l'ESTAC a une longueur d'avance, car les dirigeants ont déjà entamé les discussions avec le représentant du joueur et de son club, le Paços de Ferreira.