FC Nantes Mercato : Le LOSC boucle deux signatures au FCN !

Publié par Thomas le 02 août 2022 à 16:37

FC Nantes Mercato : En course pour recruter Ludovic Blas, le LOSC a bouclé ce mardi la signature de deux attaquantes du FCN.

FC Nantes Mercato : Avant Blas, le LOSC pioche chez les féminines du FCN

À l’instar de l’équipe de Paulo Fonseca, la section féminine du LOSC a des vues du côté du FC Nantes. Alors que Ludovic Blas est au centre de grosses convoitises de la part des Dogues, le club nordiste a en amont bouclé les venues de deux joueuses nantaises. Comme annoncé par le compte officiel de Lille, Julie Pian et Anaïs Ribeyra ont rallié les rangs du LOSC " sous réserve des formalités administratives ".

Internationale tricolore chez les U17 et U19, Julie Pian a disputé 32 matches en deuxième division chez les Jaune et Verte, pour un total de 10 buts inscrits. Passé par les rangs de l’En Avant Guingamp, l’attaquante de 21 ans s’ajoute à l’équipe de Rachel Saïdi avec pour objectif premier, la montée en D1 Arkema. « Je suis très heureuse et très fière de rejoindre le LOSC, un club qui compte en France. Je suis arrivée dans un groupe qui vit bien, je vais essayer de bien m’intégrer et d’essayer de viser la montée en D1 », a déclaré l'attaquante après sa signature.

LOSC Mercato : Anaïs Ribeyra, serial buteuse de D2 féminine

Si Julie Pian fait figure de renfort prometteur, Anaïs Ribeyra a quant à elle tout d’une recrue d’expérience pour les Dogues. Formée à l’ OL, la buteuse de 30 ans a longtemps côtoyé l’élite, passant par les rangs du Stade Briochin, FF Yzeure, l’ ASSE puis Rodez. Depuis 2015, la native d’Albstadt-Ebinger en Allemagne terrorise les terrains de D2 avec pas moins de 76 buts en 83 matches !

« Je suis très contente que le LOSC me fasse confiance, c’est un grand club et je suis heureuse de le rejoindre. J’ai hâte de débuter et de commencer à travailler avec la coach Rachel Saidi », a annoncé la joueuse. Avec Pian et Ribeyra, le LOSC s’attache donc les services d’un des meilleurs duos offensifs de D2 la saison dernière.