LOSC Mercato : Lille veut frapper un gros coup au milieu de terrain

LOSC Mercato : Abattu après sa cinglante défaite face au PSG 1-7, Lille veut réagir en engageant un milieu de terrain prometteur qui évolue en Bundesliga.

LOSC Mercato : Le remplaçant d’Amadou Onana déjà trouvé

Le LOSC a concédé sa plus lourde défaite hier soir face au Paris Saint-Germain en s'incliant 1-7 à domicile. Les hommes de Paulo Fonseca enchaînent un deuxième faux pas après le match nul face au FC Nantes. Malgré deux revers de suite, Lille continue d’être ambitieux après un mercato réussi. Les dirigeants Lillois savent que l’effectif a besoin d’un temps d’adaptation après les nombreux changements cet été. Lille a récemment vendu Amadou Onana contre un chèque de 40 millions d’euros à Everton. Les Dogues seraient désormais en quête d’un successeur pour le milieu de 21 ans. Son remplaçant pourrait être l’un de ses compatriotes.

Selon les informations de Nicolo Schira, le LOSC fait partie de la course à la signature d’Aster Vranckx. Le jeune espoir belge de Wolfsburg est très courtisé après sa saison remarquée l’année dernière. Le milieu de 19 ans s’était notamment révélé au grand public grâce à de bonnes prestations en Ligue des Champions. Aster Vranckx avait été confronté au LOSC en phase de poules et a donc déjà foulé la pelouse du Stade Pierre Mauroy. La concurrence s’annonce rude pour les Dogues puisque l’OGC Nice, Bologne, Nottingham Forest et l’AC Milan sont également intéressés par Aster Vranckx.

LOSC Mercato : Lille n’a pas fini son mercato

Cet été, les Lillois ont perdu de nombreux joueurs dont des anciens cadres du vestiaire du LOSC. Les Dogues ont vendu Amadou Onana et Renato Sanches pour 53 millions d’euros. Lille pourrait décider de réinvestir cette somme pour se renforcer avant le 1er septembre. Le LOSC souhaite recruter un milieu de terrain pour remplacer Amadou Onana qui pourrait donc être Aster Vranckx. Dans le même temps, les Dogues devraient transmettre une nouvelle offre au FC Nantes pour finaliser le transfert de Ludovic Blas.