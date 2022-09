Toulouse FC Mercato : Un espoir au milieu signe au TFC !

Publié par Timothy le 01 septembre 2022 à 12:14





Toulouse FC Mercato : Alors que le marché des transferts touche à sa fin dans quelques heures, le TFC a acté la venue d'un espoir au milieu pour renforcer ses rangs.

Toulouse FC Mercato : Theocharis Tsingaras rejoint le TFC en prêt

Après un accord trouvé dimanche soir avec le PAOK Salonique pour recruter sa 5e recrue estivale, le Toulouse FC a rendu officiel, ce mercredi, la venue du milieu grec Theocharis Tsingaras. Le central de 22 ans arrive dans la Ville Rose pour un prêt d'une saison contre la somme de 300 000 euros. Formé au PAOK Salonique, l'international U21 helvète, qui totalise à ce jour 14 sélections, a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues l'an dernier.

Theocharis Tsingaras est un milieu polyvalent capable d’évoluer devant la défense comme un cran plus haut. Son prêt d'un an est assorti d’une option d’achat d’un montant de 2,5 millions d’euros. En cas de transfert et de vente future du Toulouse FC, le PAOK toucherait 25% de la transaction, indique La Dépêche. Barré par une rude concurrence dans le club grec, Tsingaras souhaitait retrouver plus de temps de jeu.

Toulouse FC Mercato : Un grand pas en avant pour Tsingaras

Theocharis Tsingaras avait un seul rêve, celui de rejoindre le championnat de France. C'est désormais chose faite. « Je suis très heureux d'être ici, j'ai rêvé de venir en Ligue 1 Uber Eats, c'est un grand pas dans ma carrière. Et je veux me prouver que je peux jouer en première division ici et aider mon équipe à atteindre ses objectifs », a-t-il déclaré.

L'espoir grec de 22 ans n'a pas manqué de détailler ses caractéristiques de jeu, faisant de lui un joueur polyvalent pour le TFC cette saison. « Je suis un joueur qui court beaucoup, j'ai une bonne technique et un profil plutôt défensif dans le sens où j'aime récupérer le ballon et jouer vers l'avant. Je peux également attaquer, mais je dois encore m'améliorer pour marquer et faire plus de passes décisives. Les premières années, j'avais l'habitude de jouer aux postes de 8 ou 10, mais maintenant je joue surtout 6 ou 8. Et ça me plaît, je peux facilement switcher entre les deux postes. »