Toulouse FC Mercato : Officiel, le TFC réussi un joli transfert à 8 M€

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 02:25





Toulouse FC Mercato : Le transfert d’un attaquant du TFC est officiel. Il a quitté son club formateur et s’est engagé avec le Borussia Mönchengladbach.

Toulouse FC Mercato : Nathan Ngoumou transféré au Borussia Mönchengladbach

Formé au Toulouse FC et révélé en Ligue 2 la saison dernière, Nathan Ngoumou va découvrir un autre championnat européen, après seulement 3 matchs joués en Ligue 1. Il a fait l’objet d’un transfert sec de la part du Téfécé, mardi. Il a signé avec le Borussia Mönchengladbach, en Bundesliga, pour cinq saisons, jusqu’en juin 2027. « Après dix-sept ans passés sous la tunique du Club, notre Pitchoun, Nathan Ngoumou, quitte le TéFéCé pour s'engager avec le Borussia Mönchengladbach dans le cadre d'un transfert. […] Le TéFéCé remercie Nathan pour la fidélité qu'il a toujours témoignée au Club, et lui souhaite toute la réussite qu'il mérite sous ses nouvelles couleurs », a informé le club de la Ville Rose, sur son site internet officiel. Selon le média spécialisé Transfermarkt, le transfert de l'ailier droit de 22 ans a été conclu à 8 M€.

Toulouse FC Mercato : Ngoumou rejoint Manu Koné à Mönchengladbach

Le polyvalent attaquant est en effet récompensé de sa progression au sein de l’équipe professionnelle du Toulouse FC. La saison dernière, il avait disputé 35 matchs et avait été titulaire 31 fois en Ligue 2. Auteur de 8 buts et 4 passes décisives, Nathan Ngoumou avant ainsi largement contribué au retour des Toulousains en Ligue 1. Grâce à ses performances et sa régularité avec les Violets, il a réussi à attirer l’attention de grands clubs, dont le club de Mönchengladbach. L’international Espoir Français retrouve, en Allemagne, son ami en ex-coéquipier Manu Koné (21 ans), qui l’a précédé à M'Gladbach, l’été 2021. Mais aussi un ancien partenaire du Toulouse FC, Amine Adli, transféré au Bayer Leverkusen pendant le même mercato estival 2021.